Амиџић: Став СНСД-а јасан - нема одлагања када су у питању права и плате запослених у институцијама БиХ

Генерални секретар СНСД Срђан Амиџић рекао је да је став руководства СНСД-а јасан - договорено да нема одлагања када су у питању права и плате запослених у институцијама БиХ.
- Хитно усвајање буџета институција БиХ је неопходно како би се очувао ниво примања и обезбиједила исплата договорених повећања - написао је Амиџић на Иксу, који је и министар финансија и трезора у Савјету министара.
Став руководства СНСД-а јасан: договорено да нема одлагања када су у питању права и плате запослених у институцијама БиХ. Хитно усвајање буџета институција БиХ је неопходно како би се очувао ниво примања и обезбиједила исплата договорених повећања.— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) April 14, 2026
