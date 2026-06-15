Винисијус прекршио правило ФИФА: "Нема везе, платићемо казну"

Коментари:0
Фудбалска репрезентација Бразила одиграла је неријешено 1:1 против Марока на Свјетском првенству, али је послије утакмице главна тема постао потез Винисијуса Жуниора.
Звијезда Реал Мадрида одбила је да да интервју на полувремену, иако ФИФА на овом турниру настоји да уведе обавезне изјаве играча током одмора између два полувремена.
ТВ камере снимиле су Винисијуса док је одлазио ка свлачионици и одбијао да стане пред микрофон.
Новинар га је упозорио да би због тога могао да буде кажњен од стране ФИФА.
"Нема везе, платићемо казну, али нећемо давати интервјуе", одговорио је бразилски ас.
Друштвеним мрежама убрзо се проширио још један снимак Винисијуса, настао након завршетка утакмице.
На снимку новинар тражи од бразилског репрезентативца да одговори на питање на шпанском језику.
"Из Венецуеле сам, на шпанском, молим", рекао му је новинар.
Винисијус је кратко узвратио: "Ја сам из Бразила, говорићу португалски".
Снимак је за кратко вријеме постао виралан, а бразилски нападач добио је велику подршку навијача који сматрају да није имао обавезу да одговара на језику који није матерњи језик његове репрезентације.
ФИФА је на овом Свјетском првенству додатно појачала захтјеве према репрезентацијама када су у питању медијске обавезе.
Циљ је да телевизијски преноси добију више ексклузивног садржаја током утакмица, укључујући и изјаве играча на полувремену.
Таква пракса већ годинама постоји у појединим америчким спортовима, али је у фудбалу и даље неуобичајена.
Играчи и тренери углавном нису одушевљени том идејом, јер време између два полувремена користе за одмор, опоравак и тактичке инструкције стручног штаба, пише Индекс.
Винисијус је својим потезом поново отворио питање које дијели фудбалску јавност – да ли ФИФА треба да инсистира на интервјуима док утакмица још траје или би полувреме требало да остане резервисано искључиво за потребе екипе?
Фудбал
4 ч0
Фудбал
14 ч0
Фудбал
17 ч1
Фудбал
19 ч0
Фудбал
4 ч0
Фудбал
14 ч0
Фудбал
17 ч1
Фудбал
19 ч0
Најновије
Тренутно на програму