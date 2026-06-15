Logo
Large banner

Винисијус прекршио правило ФИФА: "Нема везе, платићемо казну"

15.06.2026 08:51

Коментари:

0
Винисијус прекршио правило ФИФА: "Нема везе, платићемо казну"
Фото: Tanjug/AP/Matt Slocum

Фудбалска репрезентација Бразила одиграла је неријешено 1:1 против Марока на Свјетском првенству, али је послије утакмице главна тема постао потез Винисијуса Жуниора.

Звијезда Реал Мадрида одбила је да да интервју на полувремену, иако ФИФА на овом турниру настоји да уведе обавезне изјаве играча током одмора између два полувремена.

ТВ камере снимиле су Винисијуса док је одлазио ка свлачионици и одбијао да стане пред микрофон.

Новинар га је упозорио да би због тога могао да буде кажњен од стране ФИФА.

"Нема везе, платићемо казну, али нећемо давати интервјуе", одговорио је бразилски ас.

Вирална расправа са новинаром

Друштвеним мрежама убрзо се проширио још један снимак Винисијуса, настао након завршетка утакмице.

На снимку новинар тражи од бразилског репрезентативца да одговори на питање на шпанском језику.

"Из Венецуеле сам, на шпанском, молим", рекао му је новинар.

Винисијус је кратко узвратио: "Ја сам из Бразила, говорићу португалски".

Снимак је за кратко вријеме постао виралан, а бразилски нападач добио је велику подршку навијача који сматрају да није имао обавезу да одговара на језику који није матерњи језик његове репрезентације.

ФИФА жели више садржаја током утакмица

ФИФА је на овом Свјетском првенству додатно појачала захтјеве према репрезентацијама када су у питању медијске обавезе.

Циљ је да телевизијски преноси добију више ексклузивног садржаја током утакмица, укључујући и изјаве играча на полувремену.

Таква пракса већ годинама постоји у појединим америчким спортовима, али је у фудбалу и даље неуобичајена.

Играчи и тренери углавном нису одушевљени том идејом, јер време између два полувремена користе за одмор, опоравак и тактичке инструкције стручног штаба, пише Индекс.

Винисијус је својим потезом поново отворио питање које дијели фудбалску јавност – да ли ФИФА треба да инсистира на интервјуима док утакмица још траје или би полувреме требало да остане резервисано искључиво за потребе екипе?

Подијели:

Тагови :

Винисијус Жуниор

Свјетско првенство 2026

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шведска декласирала Тунис, пукла петарда

Фудбал

Шведска декласирала Тунис, пукла петарда

4 ч

0
Курасао "залутао" на СП: Њемачка им забила седам комада

Фудбал

Курасао "залутао" на СП: Њемачка им забила седам комада

14 ч

0
Зашто је БиХ посљедња у групи иако све селекције имају исто бодова и гол-разлику

Фудбал

Зашто је БиХ посљедња у групи иако све селекције имају исто бодова и гол-разлику

17 ч

1
Историја на Мундијалу: Свих 11 играча из стартне поставе рођени у иностранству

Фудбал

Историја на Мундијалу: Свих 11 играча из стартне поставе рођени у иностранству

19 ч

0

Више из рубрике

Шведска декласирала Тунис, пукла петарда

Фудбал

Шведска декласирала Тунис, пукла петарда

4 ч

0
Курасао "залутао" на СП: Њемачка им забила седам комада

Фудбал

Курасао "залутао" на СП: Њемачка им забила седам комада

14 ч

0
Зашто је БиХ посљедња у групи иако све селекције имају исто бодова и гол-разлику

Фудбал

Зашто је БиХ посљедња у групи иако све селекције имају исто бодова и гол-разлику

17 ч

1
Историја на Мундијалу: Свих 11 играча из стартне поставе рођени у иностранству

Фудбал

Историја на Мундијалу: Свих 11 играча из стартне поставе рођени у иностранству

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

11

24

За викенд је у Бањалуци 261 возач возио пијан

11

19

Бењамин Џаферовић из Велике Кладуше ухапшен у Бихаћу док је чекао аутобус за бијег

11

12

Акција „Пеликан“: Одузета дрога, оружје и мине, ухапшено 8 особа

11

10

У првом плану: Саво Минић

11

09

Турски војни авион надлијеће БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner