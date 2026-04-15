Шкаљарац изрешетан у Барселони пред женом и дјецом

15.04.2026 07:02

Инспектори у Барселони истражују ко стоји иза бруталног покушаја убиства држављанина Србије који је јуче, са најмање два хица рањен док је сједио у кафићу, наводно у пратњи супруге и детета. Вијестима је потврђено да је у пуцњави рањен Крсто Вујић, припадник шкаљарског клана.

Нападачи испалили пет хитаца

Шпански медији наводе да су најмање двојица нападача испалила пет хитаца у тренутку док је мушкарац (44), за којег наводе да је држављанин Србије, сједио у башти популарног кафића у насељу Диагонал Мар у Барселон, а који се налази близу раскрснице двије веома прометне улице.

Све се догодило усред бијела дана, нешто прије 16 часова.

Према наводима свједока, нападачи, којима су била прекривена лица, пришла су столу и испалили најмање пет хитаца у правцу жртве, која је "пала као покошена".

Док су гости у паници покушавали да потраже заклон, жртва је пала и остала да лежи у локви крви, а станари околних зграда и гости у локалу су звали полицију и хитну помоћ.

Љекарске екипе су брзо стигле на лице мјеста и мушкарца су хитно превезели у болницу. Вијести наводе да је Вујић погођен са четири метка и да је у критичном стању пребачен у болницу.

Полиција је одмах блокирала читаво подручје, а форензичари су читаво послијеподне изузимали доказе.

Према писању шпанских медија, на столу гдје је рањени мушкарац сједио остали су храна и чаше пуна сока, док су крај стола форензичари пронашли одбачене јапанке, патике, качкет и наочаре за сунце.

На мјесто напада у Барселони упућене су јаке полицијске снаге, укључујући и специјалне јединице и покренута је потрага за нападачима.

Ко је Крсто Вујић

Према оптужбама Специјалног државног тужилаштва Црне Горе (СДТ), Крсто Вујић звани Терминатор и наводни вођа шкаљарског клана Игор Вукотић организатори су криминалне групе одговорне за убиство Новљанина Шћепана Рогановића. Брат високопозиционираног кавчанина Душка Рогановића убијен је на степеништу код Канли куле 13. фебруара 2020. године.

Вијести наводе да се Вујићу, осим за организацију убиства Рогановића, суди и због оптужби да је са Зораном Мрваљевићем, Слободаном Вицом, Јованом Жмукићем и Јовом Ризнићем планирао ликвидацију Новљанина Немање Зуровца, наводног припадника кавачког клана.

Према наводима црногорских медија, посљедњи пут је у тој држави и родном Херцег Новом виђен у вријеме убиства Шћепана Рогановића 13. фебруара 2020.

Црногорска полиција и Интерпол су га у једном тренутку лоцирали у Швајцарској и тврдили да је ухапшен, али се касније испоставило да особа преузета у Берну није била Вујић, већ држављанин Словеније, и црногорски полицајци су одбили да га преузму.

Вујић је јавности познат и по томе што је три пута преживио атентате.

Први пут 2016, у експлозији бомбе постављене под његов паркирани аутомобил, у тренутку када је са тада трогодишњим сином покушао да уђе у аутомобил, активирана је паклена направа и Терминатор и његов син су рањени.

Годину дана касније, такође у Мељинама на њега је нападач отворио ватру са мотора у покрету. Вујић тада није повријеђен, а нападач је побјегао.

Хрватски медији објавили су раније, током истраге против полицијског службеника, да је шкаљарац Крсто Вујић један од криминалаца који је имао фалсификована хрватска документа. Тада је објављено да их је добио у септембру 2018. на име Гордан Келебуде.

