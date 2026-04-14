Ливерпул поново немоћан пред ПСЖ-ом, крај европског сна

Аутор:АТВ
Коментари:0
ПСЖ је у полуфиналу Лиге шампиона након побједе против Ливерпула на Енфилду са 2:0, 14. априла 2026. године.
Једини стријелац на мечу био је Дембеле у 73. и 91. минуту меча.
Редси су јурили два гола заостатка из Париза и за очекивање је било да ће доминирати на свом терену. Статистички, ни по чему Ливерпул није био бољи од гостију.
У 31. минуту меча Екитике је због повреде напустио терен, а у игру је ушао Мохамед Салах. На другој страни Мендеш је због повреде мјесто уступио Хернандезу на терену.
То су била и најупечатљивија два догађаја у првом полувремену.
Арне Слот је мијењао играче Ливерпула, тражио начин да стигне до гола, али сва је прича претходно завршена у Паризу, а овјерена у Ливерпулу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
1 ч0
Фудбал
2 ч0
Фудбал
6 ч0
Фудбал
1 д0
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
37
22
18
22
13
Тренутно на програму