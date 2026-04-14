Ливерпул поново немоћан пред ПСЖ-ом, крај европског сна

Аутор:

АТВ
14.04.2026 23:00

Ашраф Хакими из ПСЖ-а и Милош Керкез из Ливерпула боре се за лопту током реванш утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Ливерпула и Пари Сен Жермена у Ливерпулу, Енглеска, у уторак, 14. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Jon Super

ПСЖ је у полуфиналу Лиге шампиона након побједе против Ливерпула на Енфилду са 2:0, 14. априла 2026. године.

Једини стријелац на мечу био је Дембеле у 73. и 91. минуту меча.

Редси су јурили два гола заостатка из Париза и за очекивање је било да ће доминирати на свом терену. Статистички, ни по чему Ливерпул није био бољи од гостију.

У 31. минуту меча Екитике је због повреде напустио терен, а у игру је ушао Мохамед Салах. На другој страни Мендеш је због повреде мјесто уступио Хернандезу на терену.

То су била и најупечатљивија два догађаја у првом полувремену.

Арне Слот је мијењао играче Ливерпула, тражио начин да стигне до гола, али сва је прича претходно завршена у Паризу, а овјерена у Ливерпулу.

Више из рубрике

Лионел Меси-26022026

Фудбал

Шок у МЛС лиги: Месијев тренер и најбољи пријатељ поднио оставку

1 ч

0
Дејан Босанчић

Фудбал

Дискретни херој, Дејан Босанчић, побиједио болест и поново тресе мреже

2 ч

0
Де Лаурентис: Скратите полувријеме на 25 минута, укините картоне и офсајде

Фудбал

Де Лаурентис: Скратите полувријеме на 25 минута, укините картоне и офсајде

6 ч

0
Српски фудбалер Срђан Мијаиловић у бијелом дресу ФК Црвена звезда води лопту у нападу свог тима.

Фудбал

Како Звезда може директно у Лигу шампиона? Ово је сценарио

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Барсини голови недовољни, Атлетико Мадрид у полуфиналу

23

00

Ливерпул поново немоћан пред ПСЖ-ом, крај европског сна

22

37

Каран: Локална власт не прати развој и велика улагања републичких институција у Бијељину

22

18

Умро Саша Микић послије тешке болести

22

13

Додик: Главни реметилачки фактор развоја Бијељине је градоначелник

