Слетио аутомобилом са литице високе 70 метара – преживио

Извор:

Танјуг

14.04.2026 19:50

Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Тешка саобраћајна несрећа догодила се у мјесту Лалиотис у подручју Коринта када је аутомобил слетио с пута и пао низ падину дубоку око 70 метара, али је возач из инцидента изашао неповријеђен.

Према наводима локалних извора, возило је из за сада неутврђених разлога изгубило контролу, скренуло с коловоза и завршило на стрмој падини, при чему се, како се наводи, неколико пута преврнуло током пада, пренио је портал „Прототема“.

Упркос несрећи и потпуном уништењу возила, возач је успио да се извуче без повреда, након чега је приватним возилом превезен у болницу на превентивни преглед.

На лице мјеста стигла је ватрогасна служба из Кијата, док надлежни органи истражују околности под којима је до несреће дошло.

