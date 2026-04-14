Слетио аутомобилом са литице високе 70 метара – преживио

Тешка саобраћајна несрећа догодила се у мјесту Лалиотис у подручју Коринта када је аутомобил слетио с пута и пао низ падину дубоку око 70 метара, али је возач из инцидента изашао неповријеђен.
Према наводима локалних извора, возило је из за сада неутврђених разлога изгубило контролу, скренуло с коловоза и завршило на стрмој падини, при чему се, како се наводи, неколико пута преврнуло током пада, пренио је портал „Прототема“.
Упркос несрећи и потпуном уништењу возила, возач је успио да се извуче без повреда, након чега је приватним возилом превезен у болницу на превентивни преглед.
На лице мјеста стигла је ватрогасна служба из Кијата, док надлежни органи истражују околности под којима је до несреће дошло.
