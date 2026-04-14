Америчка команда: Више од 10.000 наших војника блокира иранске луке

Више од 10.000 америчких војника блокира иранске луке, саопштила је Централна команда САД.
"Више од 10.000 америчких морнара, маринаца и пилота, заједно са преко десет ратних бродова и десетинама авиона, извршава мисију блокирања бродова који улазе и излазе из иранских лука", наведено је у објави на "Иксу".
Додали су да ниједан брод није прекршио блокаду током прва 24 часа.
Централна команда појаснила је да је шест трговачких бродова "послушало упутства америчких снага да се окрену и поново уђу у иранску луку у Оманском заливу".
