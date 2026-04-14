Logo
Large banner

Америчка команда: Више од 10.000 наших војника блокира иранске луке

Аутор:

АТВ
14.04.2026 17:59

Коментари:

1
Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Више од 10.000 америчких војника блокира иранске луке, саопштила је Централна команда САД.

"Више од 10.000 америчких морнара, маринаца и пилота, заједно са преко десет ратних бродова и десетинама авиона, извршава мисију блокирања бродова који улазе и излазе из иранских лука", наведено је у објави на "Иксу".

Додали су да ниједан брод није прекршио блокаду током прва 24 часа.

Централна команда појаснила је да је шест трговачких бродова "послушало упутства америчких снага да се окрену и поново уђу у иранску луку у Оманском заливу".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Америка

Хормушки мореуз

затворен Хормушки мореуз

Америчке базе Блиски исток

Коментари (1)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

20

20

14

20

11

20

06

20

00

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner