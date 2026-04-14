Војска од сада може штитити Русе у иностранству

Аутор:АТВ
Коментари:0
Руска Државна дума усвојила је у првом читању нацрт закона о праву на ангажовање оружаних снага Руске Федерације ради заштите Руса ухапшених одлуком страних судова без учешћа Русије.
"Нацрт је развијен ради заштите права грађана Руске Федерације у случају њиховог хапшења (притварања), кривичног и другог гоњења на основу одлука судова страних држава које су у области кривичног поступка овластиле друге стране државе без учешћа Руске Федерације", наводи се у објашњењу, преноси Срна.
Циљ закона је заштита Руса, посебно оних који имају двојно држављанство или су их идентификовале западне институције, од страних или међународних правосудних тијела.
Нови закон дозвољава војну интервенцију ради "заштите права" грађана од страног процесуирања.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
1 ч0
Хроника
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Друштво
1 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
18
17
09
16
53
16
43
16
38
Тренутно на програму