Трамп: Шокиран сам Ђорђом Мелони, Орбан је урадио добар посао

14.04.2026 16:03

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да је шокиран јер италијанска премијерка Ђорђа Мелони не жели да му помогне у рату са Ираном, односно да помогне САД да се ријеши нуклеарног наоружања.

- Да ли се вама Италијанима свиђа чињеница да ваша премијерка не чини ништа да добије нафту? Да ли је људи воле? Не могу ни да замислим. Шокиран сам њоме. Мислио сам да има храбрости, али сам се преварио - рекао је Трамп у телефонском разговору за италијански лист Коријере дела сера.

На питање да ли је о томе разговарао са њом, Трамп је рекао да није јер је она рекла да Италија не жели да се мијеша.

- Иако Италија добија нафту одатле, иако је Америка веома важна за Италију, она не мисли да Италија треба да буде укључена. Мисли да Америка треба да обави посао за њу - рекао је Трамп.

Коментаришући изјаву Мелонијеве да је оно што је рекао за папу неприхватљиво, Трамп је рекао да је то што Мелони каже неприхватљиво.

- Она је неприхватљива, јер је није брига да ли Иран има нуклеарно оружје и дигао би Италију у ваздух за два минута када би имао прилику. Мелони више није иста особа, а Италија никада неће бити иста земља. Имиграција убија Италију и цијелу Европу - рекао је Трамп и додао да се дуго није чуо са Мелонијевом.

Рекао је и да се Европа "уништава изнутра" својом имиграционом и енергетском политиком, да плаћа највише трошкове енергије на свијету и да није чак ни спремна да се бори за Ормуски мореуз.

- Ослањају се на Доналда Трампа да га одржи отвореним - рекао је он.

На питање да ли је тражио од Италије да користи миноловце у Ормуском мореузу Трамп је рекао да је од Рима тражио да пошаље све што жели, али да "они не желе јер је НАТО тигар од папира".

На питање о папи Лаву Четрнаестом и његовом позиву на мир Трамп је рекао да папа не разумије да Иран представља нуклеарну пријетњу.

- Он не разумије, и не би требао да говори о рату, јер нема појма шта се дешава. Не разумије да је 42.000 демонстраната убијено у Ирану прошлог мјесеца - рекао је Трамп.

Коментаришући изборе у Мађарској и пораз Виктора Орбана, Трамп је нагласио да је Орбан урадио добар посао по питању имиграције и да није дозволио људима да дођу и униште му земљу као што је то учинила Италија.

- Био ми је пријатељ. Није био мој избор, али је био мој пријатељ, добар човјек - рекао је Трамп.

