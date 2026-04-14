Започиње ново поглавље у пословању РиТЕ Угљевик: Потписан уговор о измирењу обавеза

Аутор:Сања Трифковић
Након година натезања и неизвјесности, једна од најтежих енергетских прича коначно је добила епилог. Рудник и термоелектрана Угљевик улази у стабилнију фазу. Напокон је потписан уговор о измирењу обавеза по арбитражним одлукама.
Уговором се дефинишу и наредни кораци обустављања арбитражног поступка пред Међународним центром за рјешавање инвестиционих спорова у Вашингтону.
Ново поглавље у пословању РиТЕ Угљевик започиње управо овим потписом.
Потписивањем уговора о измирењу обавеза по арбитражним одлукама према предузећу "Електрогосподарство Словеније" ријешен је дугогодишњи проблем и РиТЕ више нема спорова и арбитража. Рудник и термоелектрана "Угљевик" пословаће од сада стабилно и бити довољно угља за извоз, кажу то у Електропривреди РС и РиТЕ Угљевик.
"Имамо два споразума и данас смо потписали трећи у коме је да кажемо подвучена црта са каматама које су укупно потписане на износ од 37 милиона 432 хиљаде евра, и и договорено је да смо обје стране одустале од Вашингтонске арбитраже", каже Лука Петровић, директор Електропривреде Републике Српске.
"Овај уговор рјешава законске камате у износу од 67 милиона евра, посљедња неријешена ствар и по мени велика ствар за РиТЕ јер београдска арбитража је нешто што је јако пуно оптерећивало и изазивало бројне спекулације у јавности и на овај начин ми смо ставили тачку на друго питање послије Комсара које је јако битно за ово предузеће", каже Жарко Новаковић, в.д. директора РиТЕ Угљевик.
Oво је изузетно значајан дан посебно за РиТЕ Угљевик, на овај начин створени су предуслове за потпуно стабилно пословање, каже ресорни министар.
"Мислим да смо овим чином створили и све формалне и суштинске предуслове да се нормално може наставити рад и производња у РиТЕ Угљевик на дугорочној основи", каже Петар Ђокић, министар енергетике и рударства Републике Српске.
За ЕГС овај споразум значи праван и финансијски закључак најтежег питања из прошлости.
"Значајна прича за све стране, за шири енергетски сектор у овом дијелу региона јер након више декада од отворених питања успјели смо наћи рјешење", каже Дарко Крамар, директор "Електрогосподарства Словеније".
"Преговори који су се водили, нарочито интензивнији у посљедње три године, довели су до свих ових споразума које смо потписали већ, неке 2024., а задњи споразум данас. Вјерујем да ћемо послије овога боље сарађивати и са Електропривредом и са РиТЕ Угљевик", Томаж Штокељ, генерални директор Холдинга Словенске електране.
За трећину струје коју испоручују словеначким партнерима очекује се и већа цијена. Кроз три споразума до данас ријешена су дуговања од 67 милиона евра, 54 милиона евра другим споразумом и 37,4 милиона евра данас потписаним споразумом.
Након овог се може са сигурношћу рећи да ће РиТЕ `Угљевик` пословати стабилно, да ће након ремонта бити на мрежи. У РиТЕ је стигао и први угаљ са експлоатационог поља "Истока два", угаљ је добре калоријске моћи и сасвим је сигурно да ће га бити и за извоз, кажу у Електропривреди РС.
