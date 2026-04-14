Од блокаде Ормуског мореуза до повећања цијена у Српској

Аутор:

Маријана Ивељић
14.04.2026 19:17

Бродови плове кроз Арапски залив према Ормуском мореузу док сунце залази у Уједињеним Арапским Емиратима у понедјељак, 23. марта 2026.
Хиљадама километара далеко, један уски морски пролаз може да одлучи колико ћемо ми овдје да плаћамо гориво.

Поскупљење горива није изолован трошак. Када расте цијена транспорта, расту и трошкови превоза, робе, производње и дистрибуције. То се даље прелива на цијене хране, услуга и увоза. На крају, ефекти глобалног повећања цијене нафте постају дио свакодневног живота грађана, кроз веће трошкове основних животних намирница.

"Данас је нама само кроз цијену плина су 25% трошкови плина већи, трошкови горива су 30-ак одсто већи, брашно, уље, со, шећер, све то помало иде и наравно зато добијемо ту годишњу инфлацију и наравно уз годишњу инфлацију имамо и инфлацију плата. Ми пекари не дижемо цијену у реалном времену него сачекаш да видиш шта ће се десити стабилизација, али кад видиш на дужи рок да ти трошкови остају онда једноставно мораш повећати цијене", каже Саша Тривић, власник "Крајина класа".

Мале економије су посебно осјетљиве на овакве шокове. Услуге, попут такси превоза имају веће трошкове, а цијене услуге остају исте јер свако повећање носи веће посљедице.

"Проблем је ако повећамо онда ће се смањити број позива. Зато кажем да са дигитроном стално калкулишемо кад би нешто повећали, али и сама преправка у такси служби није тако једноставна, мора се поново баждарити таксиметар па ако се врати гориво мора се поново радити процес. Близу 50% иде само на гориво, а ми на томе не можемо да радимо", каже Драган Пуришић, Удружење таксиста "Бањалучки такси".

Цијена горива у Републици Српској не формира се локално, већ зависи од свјетске берзанске цијене нафте. Када дође до поремећаја у снабдијевању, цијена барела расте. Дистрибутери тада плаћају скупљу набавку. Због тога промјене на глобалном тржишту врло брзо постају видљиве и на домаћим пумпама.

"Нафта не утиче само на цијену транспорта него је она компонента и у разним производним индустријама, тако да је то довело и до једног страха од инфлације гдје су инвеститори реаговали тако да су добар дио својих позиција на тржиштима капитала продавали и прелазили у нешто сигурније инвестиције и то је довело до пада глобалних индекса од 3 до 5 одсто", каже Борис Срдић, директор Бањалучке берзе.

Блокада Ормуског мореуза, иако географски далека врло брзо постаје локална економска тема. Њене посљедице се не мјере километрима, него цијенама на пумпама и у продавницама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Цијене горива

гориво

Хормушки мореуз

Бањалука

Прочитајте више

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Економија

Пад цијена нафте на тржишту

1 ч

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Америчка команда: Више од 10.000 наших војника блокира иранске луке

2 ч

1
Директорка Међународног монетарног фонда (ММФ) Кристалина Георгијева говори на конференцији за новинаре уочи прољећног састанка Свјетске банке/ММФ-а у сједишту ММФ-а у Вашингтону

Економија

ММФ представио три сценарија посљедица рата у Ирану

3 ч

0
Стигло упозорење из Техерана: Амерички бродови ће бити послати на дно мора

Свијет

Стигло упозорење из Техерана: Амерички бродови ће бити послати на дно мора

23 ч

0

Више из рубрике

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Економија

Пад цијена нафте на тржишту

1 ч

0
Нуклеарна електрана

Економија

Руси одговорили Мађару на прозивке: "Спремни смо"

3 ч

0
Директорка Међународног монетарног фонда (ММФ) Кристалина Георгијева говори на конференцији за новинаре уочи прољећног састанка Свјетске банке/ММФ-а у сједишту ММФ-а у Вашингтону

Економија

ММФ представио три сценарија посљедица рата у Ирану

3 ч

0
Нова правила на тржишту хране: Нема сланине без меса

Економија

Нова правила на тржишту хране: Нема сланине без меса

5 ч

0

