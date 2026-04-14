Руси одговорили Мађару на прозивке: "Спремни смо"

АТВ
14.04.2026 17:09

Нуклеарна електрана
Фото: Markus Distelrath/Pexels

Руска државна корпорација за атомску енергију Росатом је спремна да одговори на сва питања која Мађарска може да има о пројекту нуклеарне електране Пакш-2, укључујући и његову цијену, рекао је данас генерални директор Росатома Алексеј Лихачов.

"Лидер побједничке странке (Петер Мађар) је већ неколико пута поменуо име нашег пројекта, укључујући и мало критички став у вези са цијеном. Отворени смо и очекујемо исто повјерење у реализацији овог пројекта. Можемо да обећамо да ће ово (пројекат нуклеарне електране Пакш-2) бити наш посебан приоритет", рекао је Лихачов, преноси руски Интерфакс.

Мађарски парламент је 2009. године одобрио проширење једине оперативне нуклеарне електране у земљи, нуклеарне електране Пакш, изграђене по совјетском пројекту, додавањем још два енергетска блока.

Процијењено је да ће пројекат коштати 12,5 милијарди евра. Москва и Будимпешта су 2014. године потписале споразум о обезбјеђивању дугорочног кредита до 10 милијарди евра за изградњу нуклеарне електране.

Крајем августа 2022. године, Мађарска агенција за атомску енергију издала је Росатому дозволу за изградњу блокова V и VI нуклеарне електране. У мају 2023. године, Европска комисија је одобрила измене уговора о изградњи и финансирању објекта.

Церемонија изливања првог бетона у нуклеарној електрани Пакш II одржана је у фебруару, преноси Танјуг.

Више из рубрике

Директорка Међународног монетарног фонда (ММФ) Кристалина Георгијева говори на конференцији за новинаре уочи прољећног састанка Свјетске банке/ММФ-а у сједишту ММФ-а у Вашингтону

Економија

ММФ представио три сценарија посљедица рата у Ирану

3 ч

0
Нова правила на тржишту хране: Нема сланине без меса

Економија

6 ч

0
Хитно повлачење пива: Боце могу експлодирати

Економија

7 ч

0
Све више људи одлаже одлазак у пензију: Ово је кључни разлог за такву одлуку

Економија

8 ч

0

Враћате се да провјерите да ли је искључена пегла? Ова метода спас је од стреса

Почео ТВ дуел Минића и Станивуковића

Лото резултати: Извучени бројеви у 30. колу

Колико је поуздана онлајн куповина?

Дјечак одговором гануо многе: "Само је породица битна"

