Руси одговорили Мађару на прозивке: "Спремни смо"

Руска државна корпорација за атомску енергију Росатом је спремна да одговори на сва питања која Мађарска може да има о пројекту нуклеарне електране Пакш-2, укључујући и његову цијену, рекао је данас генерални директор Росатома Алексеј Лихачов.
"Лидер побједничке странке (Петер Мађар) је већ неколико пута поменуо име нашег пројекта, укључујући и мало критички став у вези са цијеном. Отворени смо и очекујемо исто повјерење у реализацији овог пројекта. Можемо да обећамо да ће ово (пројекат нуклеарне електране Пакш-2) бити наш посебан приоритет", рекао је Лихачов, преноси руски Интерфакс.
Мађарски парламент је 2009. године одобрио проширење једине оперативне нуклеарне електране у земљи, нуклеарне електране Пакш, изграђене по совјетском пројекту, додавањем још два енергетска блока.
Процијењено је да ће пројекат коштати 12,5 милијарди евра. Москва и Будимпешта су 2014. године потписале споразум о обезбјеђивању дугорочног кредита до 10 милијарди евра за изградњу нуклеарне електране.
Крајем августа 2022. године, Мађарска агенција за атомску енергију издала је Росатому дозволу за изградњу блокова V и VI нуклеарне електране. У мају 2023. године, Европска комисија је одобрила измене уговора о изградњи и финансирању објекта.
Церемонија изливања првог бетона у нуклеарној електрани Пакш II одржана је у фебруару, преноси Танјуг.
