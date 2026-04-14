Проблеми гуше произвођаче енергије

Аутор:Бојан Носовић
Огромна шанса и велики потенцијали Српске су у сектору производње електричне енергије, знају то домаћи, а виде и странци, ипак оно што тек излази на видјело су бројни проблеми, а кренули су од првог јануара, када је Европска унија увела таксу за декар-бонизацију, такозвани Ц-БАМ.
Развојна шанса Српске је у сектору електричне енергије, примјетио је Доналд Трамп Млађи. Тачно, али ту је проблема на све стране, поручили су из недавно основаног Удружења произвођача енергије из обновљивих извора.
Списак је никад дужи, откуп, цијена равна нули, непостојање стабилних и дугорочних модела уговарања (ППА), лоше тржиште електричне енергије и непостојање функционалне берзе, ограничене могућности балансирања и складиштења енергије.
"У наредном периоду је потребно да се приступи усклађивању регулативе са ЕУ. На првом мјесту је отварање берзе у БиХ, берзе електричне енергије што је први од предуслова. Наравно сви даљи кораци који су потребни у том усклађивању да се ураде", каже Дејан Ђурђевић, Удружење произвођача енергије из обновљивих извора.
У рјешавање проблема се мора кренути сада и одмах јер се развојна шанса не смије прокоцкати, јасни су у овом Удружењу. Да проблема има и да се тапка у мјесту знају и актуелни енерго челници Српске. Лука Петровић и Петар Ђокић стављају фокус на цијене струје и поручују произвођачима, шта је ту је.
"Савко има право да нешто очекује али се знају тржишна правила. ЕРС послује на тржишним принципима и ја би исто тако волио да ми можемо продавати енергију за 150 евра али не можемо него грађанима за 40 а привреди за 75 а извоз је од 90 до 105 евра", каже Лука Петровић, генерални директор ЕРС-а
"Ми немамо никакву обавезу према њима, никакву обавезу као држава, свако онај ко улаже приватни капитал у приватни посао носи ризик и не могу рећи да они неће имати одређену врсту користи и добити из тог посла", рекао је Петар Ђокић, министар енергетике и рударства Српске.
Ипак из Удружења произвођача енергије из обновљивих извора кажу да остају отворени за дијалог са свим релевантним актерима – институцијама, регулаторима, инвеститорима и међународним партнерима – како би се заједнички дефинисала одржива рјешења.
