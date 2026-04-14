Мистериозна "игра" у Пекингу: Трамп и Путин код Си Ђинпинга

Предсједник Русије Владимир Путин требало би да посјети Кину крајем маја и разговара са предсједником те земље Си Ђинпингом, у оквиру дипломатских консултација које следе након низа међународних састанака на високом нивоу, преноси информативни портал Nippon ТВ.
Према више дипломатских извора, Путин је наводно у завршној фази припрема за посјету Пекингу око 21. маја, недјељу дана након планиране посјете предсједника САД-а Доналда Трампа Кини и његовог састанка са Си Ђинпингом.
Очекује се да ће Си подијелити са Путином резултате састанка са предсједником САД.
Исти извори наводе да је разматрана и могућност трилатералног састанка лидера Кине, САД и Русије, али да је та опција одложена због појачаних тензија на Блиском истоку.
Си Ђинпинг, како се наводи, настоји да кроз узастопне сусрете са америчким и руским предсједником ојача своју дипломатску позицију у условима растућих глобалних међународних тензија.
