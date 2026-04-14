Преминуо дугогодишњи радник РТРС-а Томислав Гранолић

Дугогодишњи радник Радио-телевизије Републике Српске Томислав Гранолић преминуо је данас у 61. години.
Гранолић је радио као сценски радник и био је неизоставан дио колектива РТРС-а
"Годинама је својим радом, трудом и преданошћу учествовао у стварању сцена и емисија које су гледаоци свакодневно пратили. Иако је радио иза камера, његов допринос био је видљив у сваком кадру и свакој постављеној сцени.
Иза себе је оставио супругу Раду, синове Николу и Павла и кћерку Милицу.
Одлазак Томислава Гранолића оставља празнину и међу колегама у нашој телевизијској кући", саопштено је на РТРС-у.
Колега Томислав биће сахрањен у четвртак у 13.00 часова на мјесном гробљу Бранковац у Бањалуци.
