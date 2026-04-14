Сутра пљускови са грмљавином и нестабилно вријеме

Аутор:

АТВ
14.04.2026 15:05

Коментари:

0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује промјенљиво и нестабилно вријеме са кишом и локално јачим пљусковима праћеним грмљавином, који ће се током дана ширити од југа ка истоку и западу.

Ујутру ће бити промјенљиво облачно уз краће сунчане периоде и углавном суво, док се слаба киша очекује само понегд‌је на западу.

Током прије поднева и средином дана падавине ће се интензивирати, уз могућност локално јачих пљускова и грмљавине.

На крајњем сјеверу, посебно уз ријеку Саву, задржаће се углавном суво вријеме током већег дијела дана, уз промјенљиву облачност.

Дуваће слаб до умјерен сјевероисточни или променљив вјетар, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха биће од седам до 12, на југу око 15, а максимална температура ваздуха од 14 на западу до 23 на сјевероистоку, у вишим пред‌јелима од 10 степени Целзијусових.

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас је претежно облачно вријеме са кишом у већини крајева, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура измјерена у 14.00 часова: Бјелашница два, Бихаћ 11, Дринић и Калиновик 12, Мраковица и Дрвар 13, Нови Град и Ливно 14, Гацко, Зворник, Соколац, Хан Пијесак и Сански Мост 15, Бијељина, Добој, Кнежево, Приједор и Тузла 16, Рибник, Србац, Мостар и Сарајево 17, Билећа, Мркоњић Град и Зеница 18, Бањалука и Требиње 19, Сребреница 20, Фоча 21 и Вишеград 22 степена Целзијусова, пише Срна

