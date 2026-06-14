Хитно провјерите да нисте негдје "искочили": Укуцајте под наводницима своје име на Гуглу!

Аутор:АТВ
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Милиони људи широм Србије и свијета свакодневно се буде са овим питањем, у паничном страху да су им тајни обожаваоци, бивши партнери, љубоморне колеге или чак потенцијални послодавци ушли у траг. Интернетом већ годинама круже језиве урбане легенде о чаробним сајтовима и апликацијама које наводно могу да вам открију тачан идентитет, па чак и локацију особе која вас гугла.
Међутим, истина која је коначно испливала на видјело потпуно ће вас шокирати и натјерати да добро размислите о сваком свом дигиталном кораку.
Сурова реалност је таква да вас технолошки гиганти држе у потпуном мраку, док се иза кулиса дешава озбиљна игранка са вашим личним подацима. Кратак и јасан одговор који нико не жели да чује гласи – не, не постоји апсолутно ниједан законит или поуздан начин да сазнате ко је тачно укуцао ваше име и презиме у поље за претрагу.
Компанија Гугл (Google) држи приватност својих корисника под челичним кључем и никада не открива идентитет оних који врше претраге. Ипак, немојте одмах да очајавате, јер иако не можете да видите лице особе која вас уходи, стручњаци откривају да постоје три моћна и потпуно легална алата уз помоћ којих можете преузети потпуну контролу над својом дигиталном судбином.
Прво и најјаче оружје у овој сајбер борби за које мало ко зна јесте потпуно бесплатни сервис под називом Гугл алертс (Google Alerts), који функционише као ваш лични дигитални доушник. Све што је потребно јесте да се улогујете на свој налог и под строго постављеним наводницима укуцате своје име и презиме, на примјер "Петар Петровић".
Од тог секунда, моћни систем претраживача аутоматски почиње да скенира сваку нову страницу која се појави на глобалној мрежи, глумећи вашег вјерног стражара. Чим се ваше име појави на неком новом јавном сајту, форуму, блогу или у медијским објавама, на вашу мејл адресу истог тренутка стиже хитно обавјештење са тачним линком.
Иако вам овај алат неће рећи ко је особа која сједи за рачунаром, он вам пружа непроцјењиву информацију о томе гдје се ваше име развлачи по интернету. То је од пресудног значаја за праћење ваших јавних регистара или евентуалних покушаја блаћења ваше части и угледа на разним сумњивим порталима.
За разлику од мистериозног Гугла, једна друга свјетски популарна мрежа игра са потпуно отвореним картама и дословно скида маске са лица оних који вам гледају профил. У питању је пословна платформа Линкедин (LinkedIn), која посједује уграђену и свима доступну функцију "Ко је прегледао ваш профил".
Ова опција представља прави златни рудник информација, јер вам омогућава да видите тачна имена и презимена људи који су кликнули на ваш налог. Било да вас провјеравају потенцијални шефови, клијенти, пословни партнери или пак радознале бивше љубави које су направиле профил, ова мрежа ће вам приказати њихове податке. Наравно, све ово директно зависи од тога каква су подешавања приватности те особе, као и од тога да ли користите обичан или премијум налог. Ипак, стручњаци упозоравају на једну кључну замку – Линкедин вам показује искључиво људе који су вас гледали унутар те саме апликације, али и даље остаје слијеп за претраге које се врше са главне Гугл странице.
За оне који су отишли корак даље у свом пословању и посједују сопствени веб-сајт, лични портфолио или блог, постоји још бруталнији и напреднији систем контроле под називом Гугл серч конзола (Google Search Console). Овај потпуно бесплатни и високотехнолошки алат пружа вам увид у комплетну статистику и понашање људи који долазе на вашу интернет територију. Ту се крију одговори на питања које кључне ријечи и појмове људи укуцавају да би стигли до вас.
Преко ове конзоле можете јасно као дан видјети тачан број претрага вашег имена, назива вашег личног бренда или било ког другог израза који је повезан са вама. Систем ће вам показати збирне статистичке податке, оголити намјере посјетилаца и открити шта их је највише занимало на вашим страницама. Нажалост, чак ни ова моћна скаламерија не може да пробије Гуглов зид приватности, па вам тако никада неће исписати личне податке или кућне адресе посјетилаца.
(Курир)
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