Поскупљује ли "бесплатни" превоз у Бањалуци?

Марија Милановић
14.04.2026 18:03

Док први човјек Бањалуке, Драшко Станивуковић води бригу о саобраћају кроз Ормуски мореуз, онај у његовом граду задаје главобољу великом броју грађана, или бар добром дијелу оних који користе градски превоз.

Од приче о бесплатном превозу за све, дошли смо до најаве о поскупљењу или евентуалном укидању чак 50 одсто линија и све то у периоду од годину дана. Подсјећања ради, прошле године у мају, одборници у Скупштини Града изгласали су бесплатни превоз за све Бањалучане, а данас превозници најављују повећање цијена карата или укидање великог броја полазака, уколико се не ријеши проблем поскупљења горива.

Данас је први човјек Бањалуке, Драшко Станивуковић, позивајући се на глобалне неприлике, рат и поскуљење нафтних деривата казао како ће Град Бањалука на себе преузети поскуљење горива, али само у наредих мјесец-два, док за даље, не може да гарантује.

О овим Станивуковићевим наводима нису информисани из Аутопревоза, а што је за наш портал потврдио и директор Дејан Мијић. На питање о најавама градоначелника да ће Град преузети поскупљење на себе у виду субвенција, Мијић је рекао да није упућен у ову изјаву те да му с друге стране град Бањалука никада званично није ни одговорио на допис, који су послали.

"Урадићемо све да то грађани не осјете, али нисмо ни ми бесконачно могући и не можемо све санирати и сва чуда, која се дешавају у свијету", казао је Станивуковић уз обећање да ће Град обезбиједити одређене субвенције за гориво и преузети повећање цијена у наредних мјесец-два, како он наводи јер је ситуција на глобалном нивоу и даље неизвјесна.

"И ево сада ви видите кинески брод који је прошао, а Америка рекла да ће у сваки пуцати и експлодираће, а ево нису то урадили. И шта то значи, ако се нешто од тога деси? Да ли је пола свијета или цијели свијет увучен?" пита се Станивуковић док се бави глобалним неприликама, а Бањалучанима обећава један "фластер" у виду привременог рјешења на мјесец до два док за више од тога не нуди рјешење.

Предсједник Скупштине Града Љубо Нинковић поздравио је ову најаву градоначелника Драшка Станивуковића те је изразио сигурност да ће она помоћи грађанима.

"Надам се да ће градоначелник размотрити и остале наше мјере помоћи и показати емпатију према грађанима. Прошле године изгласали смо новац у буџету за бесплатан превоз за све грађане, али нажалост градоначелник није имао слуха да то релизује. Док не добијемо извјештај о извршењу буџета за претходну годину, можемо само нагађати о "трећинама" потрошеног новца", рекао је Нинковић за наш портал.

Грађани Бањалуке нису имали прилику осјетити "чари" бесплатног превоза, али судећи по приликама или боље речено неприликама како у свијету тако и код нас, ускоро ће тражити алтернативе јер поскупљење карата градског превоза све је реалнији сценаријо, који ће их снаћи.

