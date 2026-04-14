Проблем у ФБиХ: Љекари најавили генерални штрајк

14.04.2026 18:12

Проблем у ФБиХ: Љекари најавили генерални штрајк
Љекари у Тузланском кантону у првој седмици маја ступиће у генерални штрајк уколико им до тада не буду повећани коефицијенти за обрачун плата, рекао је Срни адвокат Струковног синдиката доктора медицине и стоматологије Тузланског кантона Дамир Алић.

Алић је рекао да је захтјев да коефицијент за доктора буде повећан са 5,15 на 5,20, као и за специјалисте са 5,80 на 6,00 и субспецијалисте са 6,00 на 6,20.

Он је навео да су испуњени сви законски услови за генерални штрајк и да је посљедње упозорење послато и Влади Тузланског кантона.

"Уколико у року не добијемо одговор са конкретним термином за састанак да бисмо постигли коначни договор, биће предузете све мјере и радње у складу са одредбама Закона о штрајку ФБиХ, што ће имати директног утицаја на грађане, за шта ће искључиво одговорност бити на Влади", рекао је Алић.

