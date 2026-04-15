Жена из БиХ ухапшена по међународној потјерници

Припадници шпанске полиције ухапсили су држављанку Босне и Херцеговине за којом је била расписана међународна потјерница.
Ова 24-годишњакиња је ухапшена у граду Ђирона, а на основу међународне потјернице расписане због кривичних дјела почињених у италијанској Венецији.
Она је заједно са још 19 особа под истрагом италијанских власти због крађе и џепарења у најзначајнијем граду италијанског туризма.
Карабињери из Венеције су још прије пар мјесеци покренули опсежну истрагу против групе, коју махом чине држављани БиХ.
Налог за хапшење је издало јавно тужилаштво у Венецији на основу којег је издата међународна потјерница.
Она је пронађена у Ђирони, а када су је шпански полицајци провјерили, схватили су, не само да нема боравиште у Шпанији, већ да је за њом расписана међународна потјерница, преносе Независне.
