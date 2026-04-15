Руководство Републике Српске стигло у Београд на састанак са Вучићем

15.04.2026 07:59

Руководство Српске у Београду чекају долазак предсједника Србије Александра Вучића
Руководство Републике Српске стигло је у Београд на састанак са предсједником Србије Александром Вучићем.

Вучић је раније јуче рекао да би на овај састанак требало да дођу предсједник Републике Српске Синиша Каран, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Желимо да провјеримо шта је то што смо радили претходних три до четири мјесеца и да убрзамо све што је потребно", рекао је Вучић.

У Београд су стигли и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир, као и директор полиције Синиша Кострешевић.

Саво Минић

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

Синиша Каран

Ненад Стевандић

Жељко Будимир

Београд

Александар Вучић

Више из рубрике

Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Република Српска

Ступа на снагу одлука Владе: Гориво јефтиније за 0,10 КМ по литру

4 ч

4
Почиње исплата накнада: Спремно 58 милиона КМ

Република Српска

Почиње исплата накнада: Спремно 58 милиона КМ

4 ч

0
Застава Републике Српске.

Република Српска

Руководство Републике Српске данас у Београду са Вучићем

4 ч

0
Синиша Каран

Република Српска

Каран: Локална власт не прати развој и велика улагања републичких институција у Бијељину

13 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

11

42

Ако сте рођени у једном од ових знакова, у мају вам се смијеши велики новчани добитак

11

34

На овим пумпама поврат од 0,10 КМ по литру горива, огласио се Минић

11

30

Куповина "салонца" пустоши новчаник: Исплати ли се више половњак?

11

24

Талићу пет година затвора за брутално разбојништво у Градишци

11

17

Ако имате честе јутарње главобоље, ово морате знати

