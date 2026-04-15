Додик: Циљ савеза Хрватске, Албаније и Приштине - угрожавање безбједности Срба

Аутор:

АТВ
15.04.2026 10:00

Руководство Републике Српске и предсједник Србије Александар Вучић на конференцији за медије у Београду, 15.04.2026.
Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је данас у Београду да је циљ савеза Хрватске, Албаније и Приштине угрожавање безбједности Срба.

Додик је истакао да је Република Српска суштински угрожена војним савезом Хрватске, Албаније и самопроглашеног Косова који је назвао савезом против српског народа.

"Тај савез је реметилачки, шаље одређене поруке. Мислимо да има заиста забрињавајућих елемената. Ниједан такав савез се не формира без јаког циља. Војска Србије је снага са респектом", рекао је Додик.

Истакао је да постоји забринутост што су Албанија, Приштина и Хрватска направиле савез, имајући у виду да је Хрватска компонента у БиХ.

Додик је рекао да је циљ тог савеза угрожавање безбједности Срба и да одбрамбена компонента Војске Србије гарантује мир српском народу.

Нагласио је да је политика Републике Српске војна неутралност и да је све што чини усмјерено на одбрану територије и народа.

Додик је истакао да у времену када је глобални свет у ратовима, важно рећи да је посвећеност изградњи Војске Србије импресивна.

"Нама који долазимо из Републике Српске, ово је била прилика да се упознамо са одлучношћу, да буде не само спремна за дејства већ да буде и одговарајућа сила", рекао је Додик.

