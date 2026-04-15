Виц дана: Ко је фаца у кафани?

Сједе миш, пуж и пас у кафани.
Каже миш: "Ја сам брз, паметан и увијек први до сира!"
Пуж се насмије: "Полако, друже... ја можда касним, али кад стигнем - сви већ оду, па је све моје."
Пас их погледа и каже: "Ма ви сте ништа... ја кад уђем, сви ћуте!"
Миш шапне пужу: "Није што је опасан... него газда му узео картицу па нема за туру."
