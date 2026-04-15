Превозио дрогу у хауби аудија: Познат идентитет ухапшеног

15.04.2026 11:04

Дрога сакривена у хауби аудија А6
Никола Стевовић из Билеће ухапшен је јутрос када је у аутомобилу "ауди А6" превозио више од 4,5 килограма дроге, незванично сазнаје АТВ.

Он се сумњичи да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.

"Полицијски службеници су јуче, 14. априла у мјесту Алексина Међа, град Требиње зауставили и контролисали аутомобил "аudi A6" којим је управљало Н.С, након чега су извршили претрес, којом приликом су пронашли и привремено одузели 2,89 килограма марихуане, 1,7 килограма бијелог праха налик амфетамин спиду и 17,8 грама кокаина, као и друге предмете који ће се користити у доказивању кривичног дјела", саопштено је раније из ПУ Требиње.

О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је полицијским службеницима наложило да предузму мјере и радње на документовању кривичног дјела

