Жена (50) пронађена у локви крви испред зграде

15.04.2026 10:06

Фото: Танјуг/АП

Језив призор затекао је јутрос станаре Репишке улице у београдској општини Чукарица, када је око 7 часова у локви крви пронађено тијело жене (50) испред једне стамбене зграде.

Према првим информацијама са терена, сумња се да је жена пала са висине од око 15 метара, односно са неког од виших спратова зграде. Станари су одмах позвали Хитну помоћ и полицију након што су затекли тијело испред улаза.

Екипа Хитне помоћи брзо је стигла на мјесто догађаја и затекла жену без свијести, са вишеструким тешким повредама. Она је у критичном стању превезена у Ургентни центар, гдје јој се љекари боре за живот.

У стану у којем је живјела, у тренутку догађаја налазио се и њен супруг. Према незваничним информацијама, он је дао изјаву полицији како би се утврдиле околности под којима је дошло до пада.

Полиција је обавила увиђај на лицу мјеста и у току је утврђивање свих чињеница.

За сада се разматрају различите могућности, укључујући несрећни случај, као и друге околности које би могле бити повезане са овим догађајем.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

