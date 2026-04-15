Вучић: Са руководством Српске сагледали смо стање безбједности

15.04.2026 10:03

Предсједник Србије Александар Вучић заједно са руководством Републике Српске на конференцији за медије у Београду, 15.04.2026.
Фото: АТВ

Са руководством Републике Српске детаљно смо сагледали стање безбједности и анализирали све потенцијалне пријетње Србији и регионалном миру, изјавио је предсједник Србије Александар Вучић.

Вучић је поручио да је фокус разговора био на заштити српских националних интереса у тренутку када спољни фактори покушавају да дестабилизују регион.

"Стање наше војне моћи, одбрамбене капацитете и капацитете које тек планирамо набавити како би те способности додатно унаприједили", казао је Вучић.

Вучић упозорава да је стање безбједности у односу на јануар комплексније.

"Због дјеловања активности Тиране, Приштине и Загреба. Наш циљ је да очувамо стабилност", каже Вучић.

Подсјетимо, руководство Републике Српске одржало је у Београду састанак са предсједником Србије Александром Вучићем.

"Војска Србије биће најјача не само у региону"

Вучић додаје да је предложио усвајање стратегије роботизације те да ће Војска Србије бити једна од најјачих и најмодернијих не само у региону.

"Замолио сам официре да у овом времену дигитализације и роботизације армије учествују са додатном енергијом. Наше опред‌јељење да чувамо мир и стабилност није се променило, а то можемо само ако смо довољно јаки и снажни. У наредним данима потписаћемо важне уговоре за набавку средстава и војне опреме. Очекују нас велике и важне посете и направили смо велике наруџбе за нашу војску", рекао је Вучић додајући да је стање војске у материјално техничком смислу боље него у јануару.

Он је рекао да се количина оружја и опреме увећавају и да ће се наставити развој у том смјеру, а озбиљно ће се посветити роботизацији и дигитализацији армије и да ће Војска Србије бити једна од најзначајнијих не само у региону.

"У наредних 10 дана позваћу Синишу Карана у званичну посјету Србији"

Вучић је нагласио да ће у наредних 10 дана позвати предсједника Републике Српске Синишу Карана у званичну посјету Србији.

"Желим да вас обавијестим да ћу у званичну посјету позвати у наредних 10 дана предсједника Републике Српске Синишу Карана, да ћемо направити много свечаности и да ћемо показати највеће могуће поштовање нашим сестрама и нашој браћи", рекао је Вучић.

