Лавров: Српски народ се пита за своју будућност

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров изјавио је да се српски народ мора питати за своју будућност, те истакао да ЕУ покушава да претвори Србију у тампон-зону за конфронтацију са Русијом.
Лавров је рекао да је предсједник Србије Александар Вучић у разговорима са руским предсједником Владимиром Путином више пута истакао да европску перспективу види првенствено у смислу економских интереса Србије и њених интереса за интеграцију у инфраструктуру коју је створила ЕУ.
Хроника
"Српски народ се мора питати какву будућност види за себе и Вучић то одлично разумије", рекао је Лавров на конференцији за новинаре након састанка са кинеским лидером Си Ђинпингом у Пекингу.
Он је навео да ће интерес Србије увијек бити реализован без угрожавања односа са Русијом, јер, како каже, сва истраживања јавног мњења показују да српски народ историјски има веома позитиван однос према Руској Федерацији, као и према Кини.
Он је подсјетио да је Вучић више пута изјавио да се неће придружити ЕУ под условима који су антируски, преносе руски медији.
Хроника
"Поштујемо овај став, али чујемо и шта Европа говори. Србији говоре - можете да наставите преговоре о приступању ако испуните два услова: признајте независност такозваног Косова, што је довољно да се разумије антисрпска природа става Брисела и друго - морате се придржавати свих санкција које ЕУ уводи против Руске Федерације", објаснио је Лавров.
Према његовим ријечима, за разлику од ЕУ, Русија је заинтересована да на Балкану постоји инфраструктура која уједињује – економска, културна и свака друга.
Здравље
"Истом циљу уједињења тежи и кинеска иницијатива `Појас и пут` која је такође веома популарна на Балкану и активно се промовише. Стога смо ми, као и Кина, за српски народ. Не сумњам да ћемо поштовати избор управо српског народа", закључио је Лавров.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
42
11
34
11
30
11
24
11
17
Тренутно на програму