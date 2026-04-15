Лавров: Српски народ се пита за своју будућност

15.04.2026 09:52

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров на конференција за новинаре након састанка са египатским министром спољних послова Бадром Абделатијем у вили Зинаиде Морозове у Москви.
Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров изјавио је да се српски народ мора питати за своју будућност, те истакао да ЕУ покушава да претвори Србију у тампон-зону за конфронтацију са Русијом.

Лавров је рекао да је предсједник Србије Александар Вучић у разговорима са руским предсједником Владимиром Путином више пута истакао да европску перспективу види првенствено у смислу економских интереса Србије и њених интереса за интеграцију у инфраструктуру коју је створила ЕУ.

"Српски народ се мора питати какву будућност види за себе и Вучић то одлично разумије", рекао је Лавров на конференцији за новинаре након састанка са кинеским лидером Си Ђинпингом у Пекингу.

Он је навео да ће интерес Србије увијек бити реализован без угрожавања односа са Русијом, јер, како каже, сва истраживања јавног мњења показују да српски народ историјски има веома позитиван однос према Руској Федерацији, као и према Кини.

Он је подсјетио да је Вучић више пута изјавио да се неће придружити ЕУ под условима који су антируски, преносе руски медији.

"Поштујемо овај став, али чујемо и шта Европа говори. Србији говоре - можете да наставите преговоре о приступању ако испуните два услова: признајте независност такозваног Косова, што је довољно да се разумије антисрпска природа става Брисела и друго - морате се придржавати свих санкција које ЕУ уводи против Руске Федерације", објаснио је Лавров.

Према његовим ријечима, за разлику од ЕУ, Русија је заинтересована да на Балкану постоји инфраструктура која уједињује – економска, културна и свака друга.

"Истом циљу уједињења тежи и кинеска иницијатива `Појас и пут` која је такође веома популарна на Балкану и активно се промовише. Стога смо ми, као и Кина, за српски народ. Не сумњам да ћемо поштовати избор управо српског народа", закључио је Лавров.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

