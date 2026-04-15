Више од 20 бродова прошло кроз мореуз упркос блокади

Више од 20 трговачких бродова прошло је кроз Ормуски мореуз у посљедња 24 часа, пише "Вол стрит журнал".
Међу њима су били теретни, контејнерски бродови и танкери који су улазили и излазили из Персијског залива, док су пловила која не иду ка иранским лукама изузета од блокаде и могу слободно да пролазе.
Поједини бродови су пловили са искљученом сигнализацијом и комуникационим уређајима како би смањили ризик од могућих иранских напада, наводи "Во стрит журнал".
Иран и Сједињене Државе започели су разговоре 11. априла у Исламабаду, након што је амерички предсједник Доналд Трамп објавио да је постигнут договор са Техераном о двоседмичном прекиду ватре.
Потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс изјавио је раније да договор није постигнут и да се америчка делегација враћа без споразума, пише Срна.
