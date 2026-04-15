Лавров: Однос Русије и Кине непоколебљив пред било каквом олујом

Лавров је након разговора са кинеским предсједником Си Ђинпингом на конференцији за новинаре рекао да, захваљујући сарадњи лидера двије земље, односи Москве и Пекинга показују високу отпорност на "глобалне економске и геополитичке шокове", пренијела је РИА Новости.
Лавров је навео и да се очекује да руски предсједник Владимир Путин посјети Кину ове године.
Говорећи о глобалној ситуацији, руски министар је оцијенио да противрјечности у свијету све више добијају војну димензију.
Осврћући се на Блиски исток, Лавров је рекао да су регион и подручје Персијског залива "кризни чвор" који неће бити лако разријешити.
Према његовим ријечима, земље Блиског истока разумију да Техеран не би напао америчке циљеве на њиховој територији да претходно није био нападнут.
Лавров је додао да се Москва и Пекинг слажу да питања Палестине, Газе и Западне обале не смеју да буду потиснута у други план.
Према његовим ријечима, обе стране имају могућности да избјегну зависност од "агресивних авантура" какве се, како је навео, дешавају на Блиском истоку.
У контексту енергетске кризе, Лавров је рекао да Русија може да надокнади недостатак ресурса за Кину и друге заинтересоване земље, додајући да се Москва нада да Сједињене Америчке Државе неће наставити, како је рекао, "агресију" на Блиском истоку која штети и њиховим савезницима.
Истакао је и да Вашингтон и Техеран треба да наставе преговоре.
Говорећи о односима са Ираном, Лавров је рекао да Москва наставља да развија сарадњу са Техераном у складу са међународним правом и признаје право Ирана да обогаћује уранијум у мирнодопске сврхе.
Додао је да је Русија спремна да учествује у рјешавању питања везаних за те материјале и да Међународна агенција за атомску енергију (ИАЕА) никада није забиљежила сумње да би обогаћени уранијум могао да буде коришћен у војне сврхе.
Лавров је рекао и да контакти Русије и Сједињених Америчких Држава нису замрзнути, наводећи да дио разговора између двије земље није објављен јавности.
Истакао је да Москва остаје посвећена споразумима постигнутим са Вашингтоном на Аљасци, али је додао да Русија нема илузија о циљевима САД-а, које, како је навео, дјелују вођене сопственим националним интересима.
Према његовим ријечима, у САД постоје и компаније које су спремне на обострано корисну сарадњу са Русијом.
Када је ријеч о Украјини и Европи, Лавров је рекао да Русија остаје спремна за мировне преговоре, али да споразуме постигнуте на Аљасци блокира "европска елита".
Он је оцијенио да САД подстичу милитаризацију Европске уније како би пребациле одговорност за своје поступке у Украјини и ојачале Европу да обузда Москву, док се саме фокусирају на Кину.
- Они то не крију. У тим интересима покушавају да стимулишу не само дискусије, већ и практичне акције ка стварању таквог војног антируског, унапријед најављеног антируског војног блока уз учешће Украјине - оцијенио је Лавров.
Говорећи о Куби, Лавров је рекао да се Русија нада да се Сједињене Америчке Државе неће вратити у вријеме колонијалних ратова.
Он је додао да Москва више пута потврђује подршку суверенитету и независности Кубе и да ће наставити да пружа политичку и економску подршку Хавани.
Према његовим ријечима, америчка администрација би требало да започне дијалог са властима оних земаља са којима има несугласице.
