Венс: Вашингтон треба да престане финансирање Кијева

15.04.2026 09:07

Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

Потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс изјавио је да и даље сматра да САД треба да обуставе финансирање сукоба у Украјини.

- Говорио сам да треба да престанемо да финансирамо сукоб у Украјини. И даље у то вјерујем - рекао је Венс у обраћању организацији "Трнинг поинт".

Младић (18) пао са крова: Задобио тешке повреде

Он је одлуку предсједника САД Доналда Трампа да обустави испоруке оружја Украјини и да умјесто тога пређе на продају наоружања, оцијенио као једно од главних достигнућа актуелне администрације.

(СРНА)

Џеј Ди Венс

Америка

Украјина

Доналд Трамп

Кијев

Прочитајте више

Почео састанак руководства Републике Српске са предсједником Србије Александром Вучићем.

Република Српска

Састанак руководства Српске са Вучићем

2 ч

0
Јутјуб платформа телефон

Наука и технологија

Како бесплатно искључити рекламе на Јутјубу?

3 ч

0
Хапшење Србина у Швајцарској: Осумњичен за убадање четири особе

Свијет

Хапшење Србина у Швајцарској: Осумњичен за убадање четири особе

3 ч

1
Lisice zatvor pritvor

Србија

Ухапшен Србин на КиМ, одређено му задржавање

3 ч

0

Више из рубрике

Хапшење Србина у Швајцарској: Осумњичен за убадање четири особе

Свијет

Хапшење Србина у Швајцарској: Осумњичен за убадање четири особе

3 ч

1
Танкери у Ормуском мореузу

Свијет

САД неће продужити дозволу за продају иранске нафте

4 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током заједничке конференције за новинаре са кенијским премијером и секретаром кабинета за спољне послове и дијаспору, Мусалијом Мудавади, у вили Зинаиде Морозове у Москви, понедјељак, 16. марта 2026. године.

Свијет

Лавров: Однос Русије и Кине непоколебљив пред било каквом олујом

4 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Жена из БиХ ухапшена по међународној потјерници

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

42

Ако сте рођени у једном од ових знакова, у мају вам се смијеши велики новчани добитак

11

34

На овим пумпама поврат од 0,10 КМ по литру горива, огласио се Минић

11

30

Куповина "салонца" пустоши новчаник: Исплати ли се више половњак?

11

24

Талићу пет година затвора за брутално разбојништво у Градишци

11

17

Ако имате честе јутарње главобоље, ово морате знати

