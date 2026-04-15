Како бесплатно искључити рекламе на Јутјубу?

Јутјуб је управо омогућио гледаоцима да потпуно зауставе рекламе током преноса уживо тако што ће се удружити у чету. Нови систем препознаје када је атмосфера "усијана" и аутоматски блокира досадне рекламе за цијелу заједницу. Ова опција је званично најављена 13. априла као потпуно нов начин борбе против прекида који кваре уживање у видеу.
Гледаоци сада могу заједничким снагама да спријече појављивање реклама које не могу да се прескоче и које трају и по 30 секунди. Када систем осјети да се у чету шаље велики број порука и да је енергија на врхунцу, он привремено гаси све рекламе. То значи да што више пишете и учествујете у разговору, мања је шанса да вас прекине нека напорна реклама.
Ова функција је доступна само ако је стример на свом каналу оставио укључене аутоматске рекламе. Директор Јутјуба Нил Мохан тврди да ће ово побољшати искуство за све и помоћи онима који праве садржај да задрже људе уз екран. Корисници сада имају директну моћ да својим активностима сачувају омиљени пренос од прекида.
Поред групног блокирања, појединци који пошаљу Супер Чет или поклон добијају сопствени период без икаквих реклама. На тај начин можете бити сигурни да нећете пропустити тренутак када вам се стример захваљује на донацији. Јутјуб је такође проширио опцију слања дигиталних поклона на велики број нових земаља широм свијета.
Сви ови новитети су осмишљени да се људи осјећају повезаније са онима које гледају на интернету. Многи су годинама тражили начин да избјегну рекламе без плаћања Премиум претплате која је све скупља. Сада је довољно да будете активни члан заједнице и да заједно са другима "побиједите" систем за оглашавање.
