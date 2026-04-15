Синдикати најавили велики протест у Загребу, траже просјечну плату од 2.200 евра

Три синдикалне централе и Синдикат пензионера Хрватске најавили су велики протест који ће бити одржан 18. априла на Тргу бана Јелачића у Загребу под слоганом "Хрватска заједно за веће плате и пензије".
Организатори наводе да је разлог протеста висока инфлација, за коју тврде да је највећа у еврозони, због чега захтијевају да просјечна нето плата у Хрватској достигне 2.200 евра, а минимална 1.100 евра, пренио је портал Индекс.
Предсједник Савеза самосталних синдиката Хрватске Младен Новосел је рекао да ће протестна шетња почети у 11.00 часова испред Хрватског народног позоришта и да се на Тргу очекује долазак више од стотину аутобуса из цијеле земље.
Међу главним захтјевима су повећање плата и пензија, прихватљиве цијене хране и становања, као и нулта стопа корупције и сиве економије.
Новосел је објаснио да синдикати траже просјечну плату од 2.200 евра нето јер европски просјек износи око 3.150 евра бруто, што одговара том износу нето.
Синдикати такође траже да минимална плата буде 1.100 евра умјесто садашњих 800, као и да просјечна пензија износи 50 одсто просјечне плате.
Новосел је навео и да око 750.000 пензионера прима пензију мању од 612 евра.
Државни секретар у Министарству рада Иван Видиш рекао је да је Хрватска била релативно заштићена од појединих глобалних криза.
Он је указао и на глобалне напетости, укључујући ситуацију у Ормуском мореузу кроз који пролази око 20 одсто енергената и других производа важних за свјетску економију.
Видиш је навео да државни буџет износи око 39 милијарди евра и да половина тог износа одлази на плате и пензије, због чега нема много простора за велика повећања.
