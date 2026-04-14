Малољетници гађали аутомобиле јајима и све снимали за ТикТок

14.04.2026 14:42

Фото: МУП Хрватске

На загребачкој Савици забиљежен је инцидент у којем је група малољетника бацала јаја на аутомобиле у пролазу, притом се међусобно снимајући мобилним телефонима.

Према снимку који се појавио на друштвеним мрежама, неколико младића било је распоређено на више локација – на Авенији Марина Држића, платоу оближње зграде те на надвожњаку – одакле су гађали возила која су пролазила саобраћајницом, пише Црна Хроника Хрватска

Снимак се брзо проширио интернетом и изазвао бројне реакције грађана, који овакво понашање сматрају опасним и неодговорним, посебно због могућности изазивања саобраћајне несреће.

Полиција је потврдила да истражује цијели случај те ради на утврђивању идентитета малољетника који су учествовали у инциденту, као и евентуалне материјалне штете на возилима.

За сада нема информација о повријеђеним особама, али надлежни упозоравају да овакви поступци могу имати озбиљне посљедице по сигурност свих учесника у саобраћају.

