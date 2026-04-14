Малољетници гађали аутомобиле јајима и све снимали за ТикТок

Аутор:АТВ
Коментари:0
На загребачкој Савици забиљежен је инцидент у којем је група малољетника бацала јаја на аутомобиле у пролазу, притом се међусобно снимајући мобилним телефонима.
Према снимку који се појавио на друштвеним мрежама, неколико младића било је распоређено на више локација – на Авенији Марина Држића, платоу оближње зграде те на надвожњаку – одакле су гађали возила која су пролазила саобраћајницом, пише Црна Хроника Хрватска
Снимак се брзо проширио интернетом и изазвао бројне реакције грађана, који овакво понашање сматрају опасним и неодговорним, посебно због могућности изазивања саобраћајне несреће.
Полиција је потврдила да истражује цијели случај те ради на утврђивању идентитета малољетника који су учествовали у инциденту, као и евентуалне материјалне штете на возилима.
За сада нема информација о повријеђеним особама, али надлежни упозоравају да овакви поступци могу имати озбиљне посљедице по сигурност свих учесника у саобраћају.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
09
16
53
16
43
16
38
16
30
Тренутно на програму