Како препознати домаће јагоде?

Ових дана су се зацрвениле тезге на пијацама и одјељења с воћем у супермаркетима - почела је сезона јагода. На тржишту се истовремено могу наћи и домаће и увозне, а мада их је на први поглед често тешко разликовати - постоје детаљи који вам могу помоћи у томе.
Главна разлика између домаћих и увозних јагода огледа се у укусу. Домаће јагоде обично имају израженију слаткоћу и јачу арому, док увозне често дјелују блаже и мање интензивног укуса, због чега могу оставити утисак мање свјежине.
Разлика је примјетна и у мирису. Домаће јагоде обично имају јак и препознатљив мирис, док увозне често имају врло слаб или готово непримјетан мирис. То се најчешће повезује с чињеницом да се увозне јагоде беру раније како би издржале транспорт.
Што се тиче изгледа, домаће јагоде су обично неправилног облика, средње величине и с природним деформацијама. Увозне су обично веће, уједначеније и визуелно савршеније.
Осим тога, увозне јагоде су чвршће, док су домаће мекше и сочније.
Разликују се и у боји. Увозне јагоде обично имају интензивну и уједначену црвену боју, док домаће могу варирати од свјетлоцрвене до тамнијих нијанси. Код домаћих јагода унутрашњи дио је често свјетлији од спољашњег, што додатно указује на природније дозријевање.
Још један детаљ по којем се могу разликовати је стабљика. Код свјеже убраних домаћих јагода она је свјетлозелене боје, док тамнија стабљика може указивати на то да је дуго стајала након бербе. Домаће јагоде често имају и већи број сјеменки на површини у поређењу с увозним које су “као насликане”.
Јагоде су омиљено, али и “најпрљавије” воће, истовремено су и врло осјетљиве, па посебно треба водити рачуна при прању. Предлажу се сљедеће методе:
Испирање јагода под млазом хладне воде може бити ефикасно, али је боље сваку јагоду опрати појединачно или их кратко потапати у посуди с хладном водом. Након тога их добро избришите папирним убрусом или платненом крпом, пише Индекс.
У посуду ставите воду и алкохолно сирће у односу 3:1. Нека јагоде одстоје у тој мјешавини 15 до 20 минута, затим их добро исперите чистом водом и осушите.
У четири шоље воде додајте једну кашичицу соде бикарбоне. Јагоде потапајте у ту течност око пет минута, затим их исперите и добро осушите.
У топлу воду додајте једну кашичицу соли на сваку кашику воде. Потопите јагоде на пет минута, па их исперите и осушите.
