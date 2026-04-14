Хороскопски знакови који ће партнерима најчешће опростити превару

Превара је за многе један од најтежих удараца које веза може претрпјети.
Док неки преко таквог чина не могу пријећи ни под коју цијену, други су склонији дати другу прилику, посебно ако су емоције и даље јаке.
Наравно, одлука о праштању овиси о карактеру, искуствима и околностима, али астрологија тврди да су поједини хороскопски знакови ипак нешто спремнији пријећи преко невјере.
У наставку су знакови који ће, према астролошким тумачењима, партнерима најчешће опростити превару.
Рибе су познате као један од најемотивнијих и најосјетљивијих знакова Зодијака. Често се воде срцем, а не разумом, због чега знају остати у односима и онда када су дубоко повријеђене. Када воле, воле потпуно и тешко пуштају особу до које им је стало.
Иако их превара може сломити, Рибе често покушавају пронаћи објашњење за партнерово понашање. Знају се увјерити да је ријеч о слабости, лошем тренутку или грешци која се више неће поновити. Управо их та емпатија и потреба да спасе однос чине једним од знакова који најчешће опраштају.
Ракови су посебно везани уз емоције, сигурност и осјећај припадности. Када изграде однос с неким, не одустају лако, чак ни када су повријеђени. Њима је идеја заједништва врло важна, а прекид често доживљавају као лични пораз и губитак свега што су градили.
Због тога Рак може одлучити опростити превару, посебно ако вјерује да партнер искрено жали. Иако ће дуго памтити бол и тешко поновно стећи потпуно повјерење, често ће дати још једну прилику јер му је тешко затворити врата особи коју воли.
Ваге изнад свега теже миру, балансу и очувању односа. Не воле сукобе и често ће учинити много како би избјегле коначан прекид. У љубави настоје сагледати обје стране па ће, чак и након преваре, покушати разумјети што је пошло по злу.
Њихова потреба за хармонијом може их навести да пређу преко невјере ако процијене да однос још има шансе. Вага не опрашта лако у дубини душе, али ће често дјеловати смирено и спремно на разговор, компромис и нови почетак.
Иако се Бик сматра тврдоглавим и поносним знаком, када некога истински воли, врло је одан и тешко прекида емотивне везе. Бикови се снажно вежу уз стабилност и рутину па их помисао на прекид и потпуни животни преокрет може навести да остану и онда када су разочарани.
Превару неће заборавити брзо, али би је могли опростити ако вјерују да је ријеч о једнократној грешци и ако партнер уложи велик труд да поновно изгради повјерење. Бик тешко пушта оно што му је важно, па је склонији остати него кренути испочетка.
Дјевице дјелују рационално и хладно, али у љубавним односима често су пуно осјетљивије него што показују. Иако ће их превара дубоко погодити, склоне су анализирати ситуацију до најситнијег детаља. Ако закључе да постоји реална могућност да се однос поправи, могле би одлучити опростити.
Њихов опрост неће доћи брзо ни лако. Дјевица треба конкретне доказе кајања, промјену понашања и осјећај да се иста грешка неће поновити. Међутим, када процијени да однос ипак вриједи спасити, спремна је покушати још једном.
Стријелци воле слободу и често на живот гледају шире и опуштеније од других знакова. Иако их издаја може повриједити, понекад ће лакше пријећи преко ње него знакови који су изразито посесивни или склони драматизовању. Воле вјеровати да људи гријеше и да сви заслужују нову прилику.
Код њих много овиси о околностима и степену искрености након преваре. Ако партнер отворено призна грешку и покаже да жели исправити ствар, Стријелац би могао опростити и одлучити наставити даље без сталног враћања на прошлост, пише Индекс.
