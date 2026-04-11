Јапанска метода тишине која смирује сукобе и јача односе

11.04.2026 17:57

Фото: pixabay

За разлику од западњачког приступа гд‌је се проблеми често рјешавају кроз расправу и „избацивање свега из себе“, у Јапану се вјерује да ријечи изговорене у налету емоција могу направити више штете него користи

Управо зато правило "Ма" подразумијева свјесну паузу – тренутак када партнери бирају тишину умјесто сукоба. Та тишина није знак удаљавања, већ поштовања, јер показује да не желе да повриједе једно друго док су узнемирени. Када се тијело смири, ум постаје јаснији, а тада разговор добија потпуно другачији тон – мирнији, искренији и конструктивнији.

Једноставан ритуал који враћа баланс у однос за само неколико минута

Правило "Ма" има врло јасну структуру – нема телефона, нема контакта очима и нема разговора. Партнери једноставно сједе у тишини неколико минута, допуштајући тијелу да се врати у стање равнотеже. Иако на први поглед д‌јелује необично, овај приступ има снажно психолошко упориште, јер смањује ниво стреса и спрјечава импулсивне реакције.

Умјесто да се сукоб продуби, он се зауставља у самом зачетку. Тек када се емоције слегну, долази вријеме за разговор – али тада без оптужби, без повишеног тона и са много више разумијевања.

Како правило "Ма" претвара кризу у прилику за јачање везе?

Највећа вриједност овог правила није у самој тишини, већ у ономе што долази послије ње. Када партнери науче да не реагују импулсивно, већ свјесно, сваки конфликт постаје прилика за раст, а не разлог за удаљавање. Умјесто да се повреде гомилају, оне се смирују и рјешавају на здрав начин.

Управо зато многи јапански парови сматрају да љубав не значи стално изражавање емоција, већ способност да их контролишемо када је то најпотребније. У свијету гд‌је се све одвија брзо и бурно, ова метода подсјећа да је понекад управо тишина оно што највише чува однос, пише 24sedam.

