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Јаков Јозиновић објавио први албум

14.06.2026 13:31

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Пјевач Јаков Јозиновић
Фото: Youtube/ Blic TV

Млади хрватски пјевач Јаков Јозиновић објавио је свој први албум који носи назив "Ја за чуда летим", а поред раније објављене двије донио је осам нових пјесама.

Јозиновић је вијест о изласку албума подијелио на својим профилима на друштвеним мрежама, а пред саму објаву нашалио се: "Ја кад скужим да за пола сата излази албум и престајем бити кавер пјевач".

Од укупно осам нових нумера за три је данас планирана и објава пратећих спотова, а ријеч је о пјесмама "4 ласте", "Вољела би то" те "На мјесту мом".

Албум је донио и наслове "Мери", "Рај", "Нећеш спавати", "Стол за двоје" те "Ја за чуда летим" по којој је албум и добио име.

Пјесме "Поље ружа" и "Ја волим" које су раније објављене такођер су дио споменутог албума.

Подсјетимо, Јозиновић је постао својеврсни феномен у регији након што је успио распродати низ дворана прије објаве иједне пјесме. У међувремену је одржао чак 10 концерата у Сава центру у Београду, а најавио је и концерт у Београдској арени.

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Тагови :

Јаков Јозиновић

албум

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