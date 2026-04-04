Logo
Large banner

Млада звијезда руши све рекорде: Јаков Јозиновић распродао и десети концерт у Сава Центру

Аутор:

АТВ
04.04.2026 17:23

Коментари:

0
Јаков Јозиновић
Фото: Инстаграм

Јаков Јозиновић наставља низати невјероватне успјехе и рушити рекорде.

Објавио је датум десетог концерта у београдском Сава Центру, а потом открио да је наступ распродан за само десет минута.

Велико интересовање публике одмах је покренуло питање слиједи ли и једанаести концерт? Већ раније је и девети концерт, заказан за 13. мај, распродао за 20 минута, док је око 9.000 људи чекало онлине у реду за улазнице.

На свом Инстаграм профилу уз најаву за десети концерт по реду написао је: – Људи драги, најављујем нови, рекордни, 10. Сава Центар! Хвала вам на свој љубави коју ми дајете.

Касније је Јаков Јозиновић објавио Инстаграм стори гдје обавјештава фанове да је концерт распродан за 10 минута.Сава Центар, односно Плава дворана, једна је од најважнијих концертних локација у региону, с капацитетом од око 4.000 мјеста, па ће Јозиновића кроз све најављене наступе у Београду слушати више од 36.000 људи.

Након београдске серије концерата, у јуну га очекују и велики наступи у загребачкој Арени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јаков Јозиновић

Јаков Јозиновић концерт

Пјевач

Sava centar

Београд

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner