Партнерки дао да повуче ''само три црте'': Жена преминула на лицу мјеста

У центру Ријеке догодила се трагедија у којој је преминула 39-годишња М.С. након што јој је, према сумњама полиције, партнер дао дрогу "спид".
Према службеном полицијском саопштењу, полицијски службеници спровели су криминалистичко истраживање над И.Д., 39-годишњим хрватским држављанином због кривичног дјела омогућавања трошења дрога.
Истрагом је утврђено да је мушкарац у поподневним сатима 12. априла у стану на подручју Ријеке дао жени на конзумацију амфетамин, познатији као ‘спид‘. Током узимања дроге, приликом чега је "повукла три црте", жени је изненада позлило, након чега је преминула на мјесту догађаја.
Полиција наводи како је након довршеног криминалистичког истраживања осумњичени предат притворском надзорнику.
Међутим, како пише портал Бурин, Државно тужилаштво засад није затражило одређивање истражног затвора за осумњиченог, нити су му изречене мјере опреза. То значи да се мушкарац тренутно брани са слободе, док се истрага наставља.
Случај је и даље отворен, а тачан узрок смрти требало би да буде познат након обдукције.
