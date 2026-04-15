Logo
Large banner

Партнерки дао да повуче ''само три црте'': Жена преминула на лицу мјеста

Аутор:

АТВ
15.04.2026 07:54

Коментари:

0
Фото: МУП Хрватске

У центру Ријеке догодила се трагедија у којој је преминула 39-годишња М.С. након што јој је, према сумњама полиције, партнер дао дрогу "спид".

Према службеном полицијском саопштењу, полицијски службеници спровели су криминалистичко истраживање над И.Д., 39-годишњим хрватским држављанином због кривичног дјела омогућавања трошења дрога.

horoskop

Истрагом је утврђено да је мушкарац у поподневним сатима 12. априла у стану на подручју Ријеке дао жени на конзумацију амфетамин, познатији као ‘спид‘. Током узимања дроге, приликом чега је "повукла три црте", жени је изненада позлило, након чега је преминула на мјесту догађаја.

Полиција наводи како је након довршеног криминалистичког истраживања осумњичени предат притворском надзорнику.

Међутим, како пише портал Бурин, Државно тужилаштво засад није затражило одређивање истражног затвора за осумњиченог, нити су му изречене мјере опреза. То значи да се мушкарац тренутно брани са слободе, док се истрага наставља.

Танкери / Илустративна фотографија

Случај је и даље отворен, а тачан узрок смрти требало би да буде познат након обдукције.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Дрога

преминула жена

спид

Полиција

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner