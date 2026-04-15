Сликар пријављен за силовање дјевојке којој је држао часове

Аутор: АТВ
Сплитска полиција привела је умјетника средње генерације под сумњом за почињење тешких кривичних дјела против полне слободе.
Како се сазнаје, оштећена дјевојка, која је тек напунила 19 година, пријавила је мушкарца прошле седмице.
Сплитски умјетник сумњичи се за блудне радње и силовање дјевојке којој је, према незваничним информацијама, држао часове.
Истражитељи сумњају да је непримјерено понашање започело још 2023. године, када је мушкарац наводно оштећену дјевојку неприлично додиривао у више наврата док ју је учио цртању, преноси Дневник.хр.
Ситуација је додатно ескалирала почетком 2026. године, када се наводно догодило и најтеже кривично дјело. Осумњичени је тада, како се сазнаје, наговорио дјевојку да се скине како би насликао њен акт, а затим је услиједило силовање за које се сада терети.
Осумњичени Сплићанин је уз кривичну пријаву предат притворском надзорнику, након чега слиједи његово испитивање пред тужиоцем. Очекује се да ће тужилаштво од судије за претходни поступак тражити одређивање притвора како би се спријечио утицај на свједоке или евентуално понављање дјела.
