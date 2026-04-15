Хапшење Србина у Швајцарској: Осумњичен за убадање четири особе

Хапшење Србина у Швајцарској: Осумњичен за убадање четири особе
У центру Ст. Галена у Швајцарској синоћ се догодио стравичан инцидент у којем су четири особе повријеђене, а полиција је убрзо након напада слободе лишила држављанина Србије.

Према писању медија, драма је почела у једном ресторану, гд‌је је дошло до вербалног сукоба који је убрзо ескалирао у физички обрачун.

Како се наводи, осумњичени је потегао оштри предмет, највјероватније нож , и нанио повреде присутнима.

У тучи су четири особе су задобиле повреде различитог степена.

Хитна помоћ је одмах изашла на терен, а повријеђени су транспортовани у најближу болницу. Како медији преносе, нико није у животној опасности.

Ухапшен држављанин Србије

Швајцарска полиција је потврдила да је главни осумњичени за овај крвави пир држављанин Србије стар 41 годину.

Осумњичени нема фиксну адресу становања у Швајцарској, што указује на то да је у земљи боравио туристички или илегално – наводе извори из истраге.

Мотив напада и даље је предмет истраге, а надлежно тужилаштво је покренуло поступак против ухапшеног Србина који се терети за наношење тјелесних повреда и угрожавање јавне безбједности.

Полиција је блокирала овај дио града на неколико сати док је трајао увиђај, а више свједока је већ дало изјаве о кобној вечери, преноси gazetaexpress.

