Хапшење Србина у Швајцарској: Осумњичен за убадање четири особе

Аутор:АТВ
Коментари:1
У центру Ст. Галена у Швајцарској синоћ се догодио стравичан инцидент у којем су четири особе повријеђене, а полиција је убрзо након напада слободе лишила држављанина Србије.
Према писању медија, драма је почела у једном ресторану, гдје је дошло до вербалног сукоба који је убрзо ескалирао у физички обрачун.
Како се наводи, осумњичени је потегао оштри предмет, највјероватније нож , и нанио повреде присутнима.
У тучи су четири особе су задобиле повреде различитог степена.
Хитна помоћ је одмах изашла на терен, а повријеђени су транспортовани у најближу болницу. Како медији преносе, нико није у животној опасности.
Швајцарска полиција је потврдила да је главни осумњичени за овај крвави пир држављанин Србије стар 41 годину.
Осумњичени нема фиксну адресу становања у Швајцарској, што указује на то да је у земљи боравио туристички или илегално – наводе извори из истраге.
Мотив напада и даље је предмет истраге, а надлежно тужилаштво је покренуло поступак против ухапшеног Србина који се терети за наношење тјелесних повреда и угрожавање јавне безбједности.
Полиција је блокирала овај дио града на неколико сати док је трајао увиђај, а више свједока је већ дало изјаве о кобној вечери, преноси gazetaexpress.
Србија
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
42
11
34
11
30
11
24
11
17
Тренутно на програму