Logo
Large banner

Да ли је забрана друштвених мрежа млађима од 16 година донијела жељене резултате?

Аутор:

АТВ
14.04.2026 13:13

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Прва велика забрана друштвених мрежа за дјецу млађу од 16 година у Аустралији не даје очекиване резултате. Чак 61 одсто тинејџера који су имали налоге прије увођења закона и даље без проблема приступа својим профилима. Нова студија фондације Молли Росе показује да већина дјеце и даље користи популарне апликације упркос строгим правилима.

Дјеца масовно користе ТикТок и Инстаграм упркос забрани

Истраживање је открило да су ТикТок и Јутјуб задржали више од половине својих малољетних корисника. Око 53 одсто дјеце и даље улази на ове платформе, док је на Инстаграму тај број тек нешто мањи и износи 52 одсто. Главни проблем је што саме платформе нису предузеле скоро никакве мјере да угасе спорне налоге.

Полиција ФБиХ

Хроника

Детаљи злочина у Сарајеву: Убијен син познатог музичког менаџера

Скоро две трећине корисника Јутјуба изјавило је да платформа није урадила ништа како би деактивирала њихове старе профиле. Слична ситуација је и са апликацијама Снепчет и ТикТок гдје се налози ријетко гасе. Због тога дјеца немају потребу да траже компликоване начине за заобилажење система јер им је приступ и даље отворен.

Како клинци варају скенирање лица и заштиту

Када су правила тек уведена, тинејџери су користили разне трикове како би преварили скенирање лица. Неки су стављали шминку или правили необичне гримасе, док су други користили ВПН сервисе да сакрију своју локацију. Такође су забиљежени случајеви гдје су старији пријатељи и рођаци својим лицима помагали дјеци да прођу провјере.

sudija karton pixabay ilustracija

Хроника

Фудбалер шаком ударио судију у Зворнику, пријети му до пет година затвора

Проблем безбједности на интернету

Иако је циљ закона био да дјеца буду безбеднија, више од половине испитаника каже да се ништа није промијенило. Чак 14 одсто тинејџера се сада осјећа мање безбједно него прије увођења забране. Многи стручњаци сматрају да овакви закони не доносе побољшање преко ноћи и да је потребна боља контрола самих компанија попут Мета групе.

Овај примјер из Аустралије сада пажљиво прате земље попут Грчке, Француске и Шпаније које планирају сличне мјере. Сједињене Америчке Државе такође разматрају увођење ограничења јер се све више прича о штетном утицају апликација на најмлађе.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Аустралија

друштвене мреже

Мобилни телефон

Дјеца

забрана друштвених мрежа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ

БиХ

Амиџић: Став СНСД-а јасан - нема одлагања када су у питању права и плате запослених у институцијама БиХ

54 мин

0
Пјевачица Бритни Спирс

Сцена

Синови наговорили Бритни Спирс да се пријави на лијечење

1 ч

1
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Република Српска

Познато када у Српској почиње поврат новца за гориво

1 ч

0
Застава Републике Српске.

Република Српска

Руководство Српске сутра у Београду са Вучићем

1 ч

1

Више из рубрике

Racunar Lap top

Наука и технологија

Не насједајте на опасну превару: Један клик вас може коштати свих лозинки

2 ч

0
Метеори небо

Наука и технологија

Пао метеор од седам тона

1 д

0
Коментаре на Инстаграму сада можете мијењати, али постоји један услов

Наука и технологија

Коментаре на Инстаграму сада можете мијењати, али постоји један услов

3 д

0
Астронаути из мисије Артемис II успјешно слетјели на Земљу.

Наука и технологија

Мисија Артемис II успјешно завршена: Капсула с посадом се сигурно спустила у Тихи океан

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

32

Нови детаљи несреће у којој је погинула матуранткиња (19): Возач био пијан и дрогиран

13

29

Ово је нападач који је отворио ватру у школи: Масакр најавио на друштвеним мрежама

13

14

Познат узрок смрти мушкарца који је упао у шахт у Приједору

13

13

Да ли је забрана друштвених мрежа млађима од 16 година донијела жељене резултате?

13

12

Пристао, а сада се "прави Енглез": Станивуковић каже да "нема информације" о дебати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner