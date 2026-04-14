Да ли је забрана друштвених мрежа млађима од 16 година донијела жељене резултате?

Прва велика забрана друштвених мрежа за дјецу млађу од 16 година у Аустралији не даје очекиване резултате. Чак 61 одсто тинејџера који су имали налоге прије увођења закона и даље без проблема приступа својим профилима. Нова студија фондације Молли Росе показује да већина дјеце и даље користи популарне апликације упркос строгим правилима.
Истраживање је открило да су ТикТок и Јутјуб задржали више од половине својих малољетних корисника. Око 53 одсто дјеце и даље улази на ове платформе, док је на Инстаграму тај број тек нешто мањи и износи 52 одсто. Главни проблем је што саме платформе нису предузеле скоро никакве мјере да угасе спорне налоге.
Скоро две трећине корисника Јутјуба изјавило је да платформа није урадила ништа како би деактивирала њихове старе профиле. Слична ситуација је и са апликацијама Снепчет и ТикТок гдје се налози ријетко гасе. Због тога дјеца немају потребу да траже компликоване начине за заобилажење система јер им је приступ и даље отворен.
Када су правила тек уведена, тинејџери су користили разне трикове како би преварили скенирање лица. Неки су стављали шминку или правили необичне гримасе, док су други користили ВПН сервисе да сакрију своју локацију. Такође су забиљежени случајеви гдје су старији пријатељи и рођаци својим лицима помагали дјеци да прођу провјере.
Иако је циљ закона био да дјеца буду безбеднија, више од половине испитаника каже да се ништа није промијенило. Чак 14 одсто тинејџера се сада осјећа мање безбједно него прије увођења забране. Многи стручњаци сматрају да овакви закони не доносе побољшање преко ноћи и да је потребна боља контрола самих компанија попут Мета групе.
Овај примјер из Аустралије сада пажљиво прате земље попут Грчке, Француске и Шпаније које планирају сличне мјере. Сједињене Америчке Државе такође разматрају увођење ограничења јер се све више прича о штетном утицају апликација на најмлађе.
