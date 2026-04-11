Мисија Артемис II успјешно завршена: Капсула с посадом се сигурно спустила у Тихи океан

Летјелица Орион НАСА-е успјешно је завршила своје историјско путовање. Капсула с четверочланом посадом сигурно се спустила у Тихи океан, чиме је службено окончана прва мисија с људском посадом која је ушла у лунарну орбиту након више од 50 година.
Спуштање је прошло без икаквих проблема, потврдили су из НАСА-е.
Иако су спасилачки тимови и америчка морнарица били у пуној приправности, коначно слијетање на воду протекло је глатко и према плану.
Посљедњи тренуци повратка били су најзахтјевнији: капсула је при уласку у атмосферу досегнула екстремне брзине и температуре, што је био кључни тест њезиног топлотног штита. Међутим, систем је издржао, падобрани су се уредно отворили и Орион је меко слетио на површину океана.
Слијетање се догодило око два сата ујутро по нашем времену.
Ова мисија кључни је корак у НАСА-ином програму Артемис, чији је циљ трајни повратак људи на Мјесец, а потом и слање астронаута на Марс.
Посаду Артемис II чинили су командант Реид Висеман, пилот Виктор Гловер те специјалисти Кристина Кох и Јерем Хансен из Канаде.
Њихово име остаће уписано у историју: Кох је прва жена, Гловер први Афроамериканац, а Хансен први неамериканац који су допловили до лунарне орбите.
Током десетодневног путовања тестирали су ссистеме за одржавање живота у Ориону и прелетјели тамну страну Мјесеца, прикупивши драгоцјене податке за мисију Артемис 3– ону која би требала донијети и само слијетање на Мјесечеву површину.
НАСА је цијели повратак преносила уживо, а сви параметри током лета били су у складу с очекивањима. Успјешним завршетком ове мисије отворена је нова ера свемирских истраживања.
