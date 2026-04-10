Logo
Large banner

Ове нуспојаве ће астронаути доживјети приликом повратка на Земљу

Аутор:

АТВ
10.04.2026 20:14

Коментари:

0
На овој слици са видеа који је обезбиједила НАСА, астронаути мисије Артемис II, с лева на десно, Рид Вајзман, Џереми Хансен, Кристина Кокс и Виктор Гловер окупљају се за интервју на путу ка Мјесецу у суботу, 4. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/NASA

Астронаути мисије Артемис 2 данас, 10. априла се враћају на Земљу након историјског десетодневног путовања око Мјесеца, а њихова летјелица требало би да се спусти у Тихи океан. Ипак, њихов посао ту не завршава јер их након повратка чека прилагођавање на Земљину гравитацију, а она доноси и низ посљедица за тијело.

Спуштање капсуле Орион очекује се вечерас недалеко од обале Сан Диега. Према НАСА, капсула би требало да се спусти у 8.07 навече по источноамеричком времену, што је 2.07 по нашем времену, у ноћи на суботу 11. априла.

плаштаница.webp

Занимљивости

Шта је плаштаница Исуса Христа која се износи на Велики петак?

Прије самог спуштања посада ће ући у Земљину атмосферу брзином од око 40.000 километара на сат. Притом ће се ослонити на напредни топлотни штит који ће их штитити од екстремних температура. Ријеч је о првој америчкој мисији с људском посадом око Мјесеца у више од 50 година. Ако све прође према плану, четвoро астронаута и њихова капсула требало би да заврше у океану недуго након 2 сата ујутро по нашем времену.

Операција извлачења

Након спуштања у море астронаути ће угасити системе у капсули и причекати долазак спасилачких тимова. За сигурно извлачење посаде из Ориона задужени су НАСА и америчка војска.

У операцији ће учествовати четири хеликоптера, два за спашавање и два за снимање. Један од њих поставиће стабилизациони прстен око капсуле како би је одржао у усправном положају. Затим ће астронауте једног по једног у корпи подићи и превести на оближњи брод америчке морнарице УСС Џона П. Муртха. Тамо ће проћи прве љекарске прегледе прије него што буду враћени на копно и потом отпутују у Хјустон.

Лото / Лутрија

Друштво

Извучени Лото бројеви на Велики петак: Резултати 29. кола

Како боравак у свемиру утиче на тијело?

Иако је посада Артемиса 2 провела релативно кратко вријеме у свемиру, десет дана у бестежинском стању ипак ће оставити трага на њиховим тијелима. НАСА наводи да астронаути током боравка у микрогравитацији редовно вјежбају како би очували густину костију, снагу мишића и рад крвотока, али и да се тијело након повратка мора поново привикнути на Земљину гравитацију.

Како би ублажили губитак мишићне масе, астронаути су током мисије редовно вјежбали помоћу уређаја названог замашњак. С обзиром да је капсула Орион прилично скучена, опрема за вјежбање морала је бити компактна. Замашњак је вишенамјенски уређај који подсјећа на справу за веслање. Астронаут Џереми Хансен прије лансирања објаснио је да се може користити за различите вјежбе, укључујући чучњеве, мртво дизање, бицепсе и разна повлачења.

Борац - Сабах

Кошарка

Друга побједа јуниора Борца у Лиги шампиона

Искуства других астронаута с повратком

Осим губитка мишићне масе, астронаути се по повратку често суочавају и с проблемима с равнотежом. НАСА је раније објавила да се након дужег боравка у микрогравитацији повратници често осјећају нестабилно и да им Земља дјелује необично "тешко", док некима опоравак траје данима, а некима и дуже.

НАСА-ина астронауткиња Џасмин Могбели, која се 2024. вратила с дуге мисије, описала је своје искуство ријечима да је било "готово немогуће ходати право затворених очију". Њен колега, астронаут Европске свемирске агенције Андреас Могенсен, рекао је да се прва два дана осјећао нестабилно и да му се врат брзо умарао од држања главе.

Софија Летић, породиља из Дрвара

Градови и општине

Једнократна новчана помоћ за породиље у Дрвару

НАСА-ина астронауткиња Јеанетте Еппс, која се вратила у октобру 2024., истакла је да је највећи изазов поново се навикнути на Земљину гравитацију и да се треба кретати и вјежбати сваки дан, без обзира на исцрпљеност.

(Индекс.хр)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Астронаути

Свемир

НАСА

Артемис II

Мјесец

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

Додик честитао Стевановићу избор на мјесто предсједника парламента Словеније

2 ч

0
Неумољива статистика развода у Херцеговини

Друштво

Неумољива статистика развода у Херцеговини

2 ч

0
Маказе на наранџастој подлози.

Свијет

Ученица (12) зарила другарици маказе у врат у основној школи

3 ч

0
Градња у Бањалуци, зграда у изградњи

Бања Лука

Ваздушни коридори Бањалуке под притиском урбанизације

3 ч

0

Више из рубрике

Човјек држи у рукама пиштољ.

Наука и технологија

Кина представила ново оружје које испаљује до 2.000 метака у минути

5 ч

0
Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.

Наука и технологија

Воцап коначно уводи фукнцију коју смо сви дуго чекали

6 ч

0
Samsung Galaxy A57 5G и Galaxy A37 5G сада доступни у БиХ

Наука и технологија

Samsung Galaxy A57 5G и Galaxy A37 5G сада доступни у БиХ

8 ч

0
računar, haker, tehnologija

Наука и технологија

Хакери вребају сваки ваш клик: Уз 5 трикова краду лозинке док ви мислите да сте сигурни

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

39

Пуцњава у центру града: Трагови крви видљиви на тротоару

22

36

Пораз Партизана у мечу који је био у знаку Бујошевића

22

30

Шта значи ако се пробудите између 3 и 4 сата ујутру?

22

27

Свења ухапшен након осам мјесеци бјекства

22

18

Милан Станковић на Велики петак прекинуо шутњу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner