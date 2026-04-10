Ове нуспојаве ће астронаути доживјети приликом повратка на Земљу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Астронаути мисије Артемис 2 данас, 10. априла се враћају на Земљу након историјског десетодневног путовања око Мјесеца, а њихова летјелица требало би да се спусти у Тихи океан. Ипак, њихов посао ту не завршава јер их након повратка чека прилагођавање на Земљину гравитацију, а она доноси и низ посљедица за тијело.
Спуштање капсуле Орион очекује се вечерас недалеко од обале Сан Диега. Према НАСА, капсула би требало да се спусти у 8.07 навече по источноамеричком времену, што је 2.07 по нашем времену, у ноћи на суботу 11. априла.
Прије самог спуштања посада ће ући у Земљину атмосферу брзином од око 40.000 километара на сат. Притом ће се ослонити на напредни топлотни штит који ће их штитити од екстремних температура. Ријеч је о првој америчкој мисији с људском посадом око Мјесеца у више од 50 година. Ако све прође према плану, четвoро астронаута и њихова капсула требало би да заврше у океану недуго након 2 сата ујутро по нашем времену.
Након спуштања у море астронаути ће угасити системе у капсули и причекати долазак спасилачких тимова. За сигурно извлачење посаде из Ориона задужени су НАСА и америчка војска.
У операцији ће учествовати четири хеликоптера, два за спашавање и два за снимање. Један од њих поставиће стабилизациони прстен око капсуле како би је одржао у усправном положају. Затим ће астронауте једног по једног у корпи подићи и превести на оближњи брод америчке морнарице УСС Џона П. Муртха. Тамо ће проћи прве љекарске прегледе прије него што буду враћени на копно и потом отпутују у Хјустон.
Иако је посада Артемиса 2 провела релативно кратко вријеме у свемиру, десет дана у бестежинском стању ипак ће оставити трага на њиховим тијелима. НАСА наводи да астронаути током боравка у микрогравитацији редовно вјежбају како би очували густину костију, снагу мишића и рад крвотока, али и да се тијело након повратка мора поново привикнути на Земљину гравитацију.
Како би ублажили губитак мишићне масе, астронаути су током мисије редовно вјежбали помоћу уређаја названог замашњак. С обзиром да је капсула Орион прилично скучена, опрема за вјежбање морала је бити компактна. Замашњак је вишенамјенски уређај који подсјећа на справу за веслање. Астронаут Џереми Хансен прије лансирања објаснио је да се може користити за различите вјежбе, укључујући чучњеве, мртво дизање, бицепсе и разна повлачења.
Осим губитка мишићне масе, астронаути се по повратку често суочавају и с проблемима с равнотежом. НАСА је раније објавила да се након дужег боравка у микрогравитацији повратници често осјећају нестабилно и да им Земља дјелује необично "тешко", док некима опоравак траје данима, а некима и дуже.
НАСА-ина астронауткиња Џасмин Могбели, која се 2024. вратила с дуге мисије, описала је своје искуство ријечима да је било "готово немогуће ходати право затворених очију". Њен колега, астронаут Европске свемирске агенције Андреас Могенсен, рекао је да се прва два дана осјећао нестабилно и да му се врат брзо умарао од држања главе.
НАСА-ина астронауткиња Јеанетте Еппс, која се вратила у октобру 2024., истакла је да је највећи изазов поново се навикнути на Земљину гравитацију и да се треба кретати и вјежбати сваки дан, без обзира на исцрпљеност.
(Индекс.хр)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Друштво
2 ч0
Свијет
3 ч0
Бања Лука
3 ч0
Наука и технологија
5 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
8 ч0
Наука и технологија
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму