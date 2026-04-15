Трамп коментарисао изборе у Мађарској

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да није забринут због изборног пораза Виктора Орбана у Мађарској, поручивши да вјерује у новог премијера Петера Мађара.
Трамп је у разговору за ABC News рекао да очекује да ће Мађар успјешно водити земљу.
"Мислим да ће нови човјек урадити добар посао – добар је човјек", рекао је Трамп.
Амерички предсједник додао је да није сигуран да би исход избора био другачији да је лично отишао у Мађарску и учествовао у кампањи умјесто потпредсједника Џеј Ди Венса.
"Знатно је заостајао. Нисам био толико укључен у ово. Виктор је, ипак, добар човјек", истакао је Трамп.
Трамп је уочи избора подржавао Орбана, па се чак и кратко обратио на предизборном скупу у Мађарској.
Ипак, Орбан је након 16 година изгубио власт, пошто су Мађари у рекордном броју гласали за проевропски курс који је предводио његов ривал из десног центра, Петер Мађар.
