Трамп коментарисао изборе у Мађарској

15.04.2026 09:31

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да није забринут због изборног пораза Виктора Орбана у Мађарској, поручивши да вјерује у новог премијера Петера Мађара.

Трамп је у разговору за ABC News рекао да очекује да ће Мађар успјешно водити земљу.

"Мислим да ће нови човјек урадити добар посао – добар је човјек", рекао је Трамп.

Амерички предсједник додао је да није сигуран да би исход избора био другачији да је лично отишао у Мађарску и учествовао у кампањи умјесто потпредсједника Џеј Ди Венса.

"Знатно је заостајао. Нисам био толико укључен у ово. Виктор је, ипак, добар човјек", истакао је Трамп.

Трамп је уочи избора подржавао Орбана, па се чак и кратко обратио на предизборном скупу у Мађарској.

Ипак, Орбан је након 16 година изгубио власт, пошто су Мађари у рекордном броју гласали за проевропски курс који је предводио његов ривал из десног центра, Петер Мађар.

