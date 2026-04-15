Трагедија у Котор Варошу, жену ударио аутомобил на тротоару!

Аутор:

Огњен Матавуљ
15.04.2026 11:03

Трагедија у Котор Варошу, жену ударио аутомобил на тротоару!

Жена А.С. (74) из Котор Вароша погинула је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у насељу Рипиште у Котор Варошу, када је ударио аутомобил.

Како сазнаје АТВ за воланом аутомобила била је 21-годишња дјевојка, која је у вријеме несреће возила млађу сестру.

Аутомобилом управљала 21-годишња дјевојка

Према незваничним информацијама до трагедије је дошло када је 21-годишњакиња, из непознатих разлога, изгубила контролу над аутомобилом, скренула с пута и ударила у А.С. која се кретала тротоаром.

Увиђај на лицу мјеста извршио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци и полицијски службеници ПС Котор Варош.

Истражујуе се узрок несреће

Тужилаштво је наложило да се предузму све истражне мјере и радње, како би се утврдиле тачне околности и узрок трагедије.

