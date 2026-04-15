Куповина "салонца" пустоши новчаник: Исплати ли се више половњак?

АТВ
15.04.2026 11:30

Вријеме када је нови аутомобил био симбол сигурне инвестиције одавно је прошло.

Данас, за многе који себи могу приуштити возило "испод чекића", куповина у салону представља чисту економску нелогичност. Разлог је суров, већ до друге регистрације, нови аутомобил изгуби нереалну вриједност, што сваки власник болно схвати оног момента када одлучи да га прода.

Искусни возачи и стручњаци су сагласни: најбоља опција је бити други власник добро очуваног и редовно сервисираног аутомобила.

Губитак вриједности као главна кочница

Познати аутомобилиста Чедомир Бркић истиче да се рачуница код новог возила може пронаћи само уз екстремне сајамске попусте.

"Чињеница је да аутомобил већ у првој и другој години губи значајан дио вриједности, што представља основни проблем. Класична куповина за готовину, каква је некада постојала, данас је ријеткост. Све више се траже јефтинији половњаци, нарочито путем брзих кредита", каже Бркић.

Замке на европском тржишту: Преваре не престају

Иако су плацеви пуни, продаја иде тешко. Виши увозни трошкови и поремећаји на европском тржишту натјерали су купце на опрез. Бркић упозорава да чак ни увози из Њемачке или Швајцарске више нису стопостотна гаранција.

Ризик од превара: Враћање километраже и прикривање стварног стања и даље су свакодневица.

Провјера је кључ: Никада не купујте без детаљне провјере броја шасије на специјализованим платформама.

Препродавци у проблему: Набавне цијене у Европи су скочиле, због чега возила на плацевима „стоје“ дуже него раније.

Њемачка доминација под притиском Кине

Иако је деценијама важило правило да је „њемачки ауто најбољи избор“, тржиште је данас много шареније. На велика врата улазе кинески произвођачи са новим моделима по цијени половњака, али европски брендови и даље држе предност због једне кључне ствари – сервисне мреже и доступности резервних дијелова.

Електрични аутомобили - мачак у врећи?

Када су у питању половни електрични аутомобили, опрез је максималан. Главни страх купаца је батерија, која је најскупљи дио возила, а чије је право стање тешко процијенити. Уз ограничену инфраструктуру пуњача и значајан пад домета у зимским условима, многи возачи и даље бирају традиционалне погоне.

„Дизелаши постају све скупљи за одржавање, па се купци све више окрећу бензинцима и хибридима. Код старијих возила, често се деси да трошак великог сервиса премаши реалну вриједност аута. У таквим случајевима, боље је продати возило по нижој цијени него улагати у поправке које не враћају новац“, закључује Бркић.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Аутомобил

Ауто

Половни аутомобили

Хибридна возила

тржиште

Прочитајте више

Талићу пет година затвора за брутално разбојништво у Градишци

Хроника

Талићу пет година затвора за брутално разбојништво у Градишци

21 мин

0
Дјевојка сједи за столом и држи се за главу.

Здравље

Ако имате честе јутарње главобоље, ово морате знати

28 мин

0
Смајли

Вицеви

Виц дана: Ко је фаца у кафани?

30 мин

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Остајемо посвећени очувању мира Србије, Српске и свих наших грађана

31 мин

0

Више из рубрике

Ауди а8 модел

Ауто-мото

Јефтини аутомобили у БиХ који изгледају скупо

17 ч

0
Аутомобил Тесла

Ауто-мото

Све више пријава: Проблеми с рђом на Теслином моделу

1 д

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Ауто-мото

Вожња постаје луксуз: Власт у Њемачкој тражи хитну интервенцију

3 д

0
Заплијењена луксузна аута у Грчкој

Ауто-мото

Заплијењена луксузна аута, вриједност милионска

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

42

Ако сте рођени у једном од ових знакова, у мају вам се смијеши велики новчани добитак

11

34

На овим пумпама поврат од 0,10 КМ по литру горива, огласио се Минић

11

30

Куповина "салонца" пустоши новчаник: Исплати ли се више половњак?

11

24

Талићу пет година затвора за брутално разбојништво у Градишци

11

17

Ако имате честе јутарње главобоље, ово морате знати

