Талићу пет година затвора за брутално разбојништво у Градишци

Огњен Матавуљ
15.04.2026 11:24

Талићу пет година затвора за брутално разбојништво у Градишци

Наим Талић (55) осуђен је у Окружном суду у Бањалуци на пет година затвора због разбојништва над Х.Б. у Градишци, коме је заједно са саучесницима, упао у кућу и украли су му 20.000 долара!

Због овог разбојништва раније су осуђени Ахмед Џанановић на пет година и његов син Алмин Џанановић (30) на три године затвора.

Жртву ударили шипком у главу

Разбојништво се догодило 2. априла прошле године у Улици Јеванђеоској у Градишици. Оптуженима се на терет стављало да су, по претходном договору, ”голфом” дошли до куће Х.Б. Алмин је остао у ауту да обезбјеђује улаз у кућу, док су Ахмед, који је био маскиран качкетом и марамом, и Талић насилно отворили врата куће.

razbojnici Gradiska 2

Хроника

Оцу и сину осам година затвора за разбојништво у Градишци

”Ахмед је Х.Б. ударио у главу, од чега је он пао на под. Затим га је ударио металном шиком, коју је нашао у кући, ударио по нози и запријетио да ће га убити ако устане. За то вријеме Талић је у кући пронашао торбицу у којој се налазило 20.000 америчких долара и пасош”, наводи се оптужници.

Саучесник га чекао пред кућом

Талић је с торбицом сјео у ”голф” и заједно са Алмином је побјегао. Након што је оштећеног ставио под контролу Ахмед је испретурао ствари по кући, те украо мобилни телефон ”самсунг С23” и непознати мобител.

Разбојништво Градишка

Хроника

Ухапшене три особе због бруталног разбојништва у Градишци!

Са стола је узео кључеве од ”фолскваген турана” жртве и с њим се одвезао до улице Светозара Марковића, гдје су га чекали саучесници. Ту је оставио ”турана” и кључеве, након чега су побјегли. Возило је исту ноћ пронашла полиција, а осумњичени су откривени и ухапшени у року од 24 сата.

Продужен притвор

Талићу је у казну урачунато вријеме проведено у притвору од 3. априла прошле године и та мјера му је продужена.

Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.

Талићу пет година затвора за брутално разбојништво у Градишци

