Додик: Конаковић злоупотријебио положај, спољна политика БиХ се распала

АТВ
15.04.2026 11:59

Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Београду даје изјаве за новинаре, 15.04.2026.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је на питање АТВ-а да је министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић злоупотребио положај након што је упутио писмо предсједнику Јудсон универзитета у САД Џину Круму.

"То није политика БиХ, то је његов став. За разлику од његових очекивања, људи у САД разумију о чему се ради. То је само једно мишљење у БиХ", рекао је Додик коментаришући писмо у којем Конаковић критикује најаву додјеле награде за лидерство и одбрану демократије која ће се лидеру СНСД-а уручити на Форуму свјетских лидера 2026.

Он је истакао да је Конаковић све што је радио у свом мандату, радио мимо Предсједништва БиХ, и мимо договорене спољне политике која се распала.

"Они који су имали монопол да лажу, као што је Денис Бећировић, Конаковић дошли су у позицију да су незаобилазни: Наравно да се ради о једном потпуно промашеном приступу, они не доприносе очувању повјерења међу факторима у БиХ и то је нешто што ничему не помаже", рекао је Додик.

Додик је истакао да је Конаковић не може да промијени ту одлуку због које, како наводи иде у САД.

"Мени је драго да они виде у каквим условима радимо, и да је оправдан мој избор ове године. Онизанју какве лудости ми трпимо овдје. Не знам како се њих двојица не запитају шта чине од земље коју наводно бране", каже Додик.

