Наоружани мушкарац ухапшен у близини Трамповог голф клуба

АТВ
15.04.2026 12:12

Фото: cottonbro studio/Pexels

Полиција је ухапсила мушкарца након што је наоружан прошао елитним насељем Лос Анђелеса у близини голф клуба америчког предсједника Доналда Трампа, саопштиле су локалне власти.

"Осумњичени Шон Штајнер сада се суочава са више тачака оптужнице, након што је ухапшен током проласка предграђем Лос Анђелеса обучен у панцир и наоружан са више комада ватреног оружја", наводи се у саопштењу које је пренио лист "Њујорк пост".

Лист наводи и да је једна од његових пушака била украшена сликама популарног негативца из стрипова Џокера и његовим цитатима.

У саопштењу се додаје да је Штајнер признао да је пуцао у ваздух непосредно прије хапшења.

