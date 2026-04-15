Наоружани мушкарац ухапшен у близини Трамповог голф клуба

Полиција је ухапсила мушкарца након што је наоружан прошао елитним насељем Лос Анђелеса у близини голф клуба америчког предсједника Доналда Трампа, саопштиле су локалне власти.
"Осумњичени Шон Штајнер сада се суочава са више тачака оптужнице, након што је ухапшен током проласка предграђем Лос Анђелеса обучен у панцир и наоружан са више комада ватреног оружја", наводи се у саопштењу које је пренио лист "Њујорк пост".
Друштво
Због бруцелозе уништено комплетно стадо коза у БиХ: Власник у болници
Лист наводи и да је једна од његових пушака била украшена сликама популарног негативца из стрипова Џокера и његовим цитатима.
У саопштењу се додаје да је Штајнер признао да је пуцао у ваздух непосредно прије хапшења.
(СРНА)
Република Српска
4 ч7
Република Српска
4 ч6
Занимљивости
5 ч0
Република Српска
5 ч0
