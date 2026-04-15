Свиреп злочин: Убио старца бетонским блоком

15.04.2026 10:33

Четрдесетдвогодишњи мушкарац оптужен за брутално убиство мушкарца (64) у Ефкарпији код Солуна, спроведен је у притвор након што му је одлуком истражног судије одређен привремени затвор.

Осумњичени је данас изведен пред истражног судију, гдје је, према наводима, промијенио свој ранији исказ.

Иако је током прелиминарне истраге наводно признао дело, пред судом је негирао умјешаност у убиство, тврдећи да пати од озбиљних психичких проблема и да није имао никакве сукобе са жртвом, коју, како наводи, ни не познаје.

Такође је изјавио да је бескућник.

Према истражним органима, злочин се догодио у раним јутарњим сатима на Велику суботу. Осумњичени се терети да је жртву више пута ударио у главу, највероватније бетонским блоком, након чега је тело премјестио помоћу палетног виљушкара и одбацио га испод малог моста у близини потока, недалеко од колибе у којој је 64-годишњак живио.

Обдукцијом је утврђено да су смртне повреде настале услед вишеструких удараца тупим предметом, док су на лицу мјеста пронађени трагови који су указали на насилну смрт.

Полицијска истрага, коју је спровела грчка полиција, показала је да је убиство највјероватније почињено у кући жртве, након чега је тијело премјештено и бачено са моста на место гдје је касније и пронађено.

Осумњичени је идентификован на основу форензичких анализа, трагова са лица мјеста, као и предмета пронађених у његовом посједу који су повезани са злочином, преноси Телеграф.

